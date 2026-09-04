Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından kimlik tespitleri tamamlanan 15 Kıbrıslı Türk şehitin, 7 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Atlılar Şehitliği’nde yapılması planlanan defin töreni ertelendi.

Atlılar Şehitliği’nde 1 Eylül’de yapılması planlanan tören, Girne açıklarında meydana gelen ve can kayıplarına neden olan feribot kazası nedeniyle daha önce de pazartesi gününe ertelenmişti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Atlılar Şehitliği’nde 24 Temmuz 2023 ile 23 Nisan 2024 tarihleri arasında yürüttüğü kazılarda ulaşılan kalıntılar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 15 şehidin kimliği belirlenmiş durumda.

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından açıklanan listeye göre toprağa verilecek şehitlerin isimleri ve yaşları şöyle:

Tülay Süleyman (28), Hasan Süleyman (10), Kemal Süleyman (6), Okan Süleyman (3), Gürhan Ali Çerkez (12), Ayşe Hasan (56), Narin Hasan (16), Kıymet Hasan (22), Betül Arnavut (16 aylık), Mualla Ali Osman (Pipalı) (36), Gülden Ali Osman (Pipalı) (4), Özlem Ali Osman (Pipalı) (2), Seldem Ali Osman (Pipalı) (40 günlük), Fatma Tahir (46) ve Emine Tahir (22).

Defnedilecek 15 şehit arasında 40 günlük bir bebek, 16 aylık bir çocuk ile 2, 3, 4, 6, 10 ve 12 yaşlarında çocuklar da bulunuyor.