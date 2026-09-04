Güney Kıbrıs’ta her 10 kadından 4’ünün iş yerinde cinsel taciz deneyimi yaşadığı bildirildi

Haravgi’nin Avrupa Parlamentosu (AP) Araştırma Birimi verilerine dayandırdığı haberine göre, Rum tarafında, kadınların yüzde 39,9’u iş yerinde en az bir kez cinsel taciz deneyimi yaşadı. Bu oran AB’de yüzde 32,5.

Araştırmaya katılan Rum kadınların yüzde 13’ü internet araçları üzerinden, yüzde 37,5’i dijital araç olmaksızın cinsel tacizle karşılaştığını, taciz olaylarının yüzde 90’ının erkekler tarafından, yüzde 58’inin iş arkadaşları ve yüzde 28’inin üsleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.