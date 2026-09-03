Güney Kıbrıs'ta dün sabah aracından düşen buzdolabını almak için yola inen 76 yaşındaki adama minibüs çarptığı ve adamın hayatını kaybettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şahsın çift kabin aracıyla Limasol-Baf otoyolunda seyrettiği sırada, aracının arka kısmında bulunan buzdolabının yola düştüğünü ve buzdolabını almak için aracından inen adama, arkadan gelen minibüsün çarptığını, adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, olay anında adamın torununun da araçta olduğunu ve olaya şahit olduğunu belirtti.

Haberde, minibüs şoförünün tutuklandığı ifade edildi.