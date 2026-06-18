Stat: Azteca

Hakemler: Anthony Taylor, Adam Nunn, Gary Beswick (İngiltere)

Özbekistan: Yusupov, Khusanov, Ashurmatov (Dk. 77 Orozov), Nasrullaev (Dk. 46 Sayfiyev), Abdullaev, Karimov, Mozgovoy, Şukurov, Urunov (Dk. 46 Khamdamov), Fayzullaev (Dk. 77 Amonov), Shomurodov (Dk. 90+3 Sergeev)

Kolombiya: Vargas, Munoz, Lucumi, Puerta (Dk. 80 Rios), Mojica, Sanchez, Rodriguez (Dk. 72 Campaz), Arias (Dk. 90+3 Castano), Lerma, Diaz (Dk. 90+3 Gomez), Suarez (Dk. 80 Hernandez)

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Goller: Dk. 40 Munoz, Dk. 65 Diaz, Dk. 90+9 Campaz (Kolombiya), Dk. 60 Fayzullaev (Özbekistan)

Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.

Başakşehir futbolcusu Fayzullaev, Özbekistan'ın maçtaki tek golünü kaydetti.