Rum Başkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, Ulusal Konsey toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

“Sigmalive” internet sitesine göre Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyareti, Guterres’in gerek kendisiyle gerekse Kıbrıs Türk lider Tufan Erhürman’ın da hazır bulunduğu ortak görüşme hakkında, üyelere ayrıntılı bilgi verdiğini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Ulusal Konsey üyelerine ayrıca AB’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto’nun Genel Sekreterin hemen ardından yaptığı ziyaret konusunda da üyeleri bilgilendirdiğini ifade eden Papadopulos, Ulusal Konsey toplantısı sırasında, genişletilmiş konferansa ulaşmak adına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyaretinin hemen ardından başlayan sonraki adımlar konusunda da görüş alış verişinde bulunulduğunu belirtti.

Hristodulidis’in, Ağustos ayı boyunca BM’nin emrinde olacağını Ulusal Konsey üyelerine ilettiğini belirten Papadopulos, kendilerinin, BM Genel Sekreteri, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter temsilcileriyle görüşmenin ertesi gününden itibaren bu yönde çalıştığını ifade etti.

Papadopulos, Hristodulidis’in ayrıca en kısa zamanda genişletilmiş konferansın toplanmasına ilişkin Genel Sekreterin çabasının başarı sağlaması amacıyla yakın gelecekte ne yapmayı düşündüğü konusunda da Ulusal Konsey üyelerine bilgi verdiğini söyledi.