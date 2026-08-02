Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu olarak sporcuları Ali İleri ve Özüm Özel, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Genç Gelişim Kampı’na çağrıldı.

Antrenör Osman Mehmet Sayak eşliğinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Genç Gelişim Kampı’na katılan Ali İleri ve Özüm Özel kamp boyunca Türkiye’deki birçok sporcu ile birlikte kamp yapma olanağı yakaladı.

Federasyondan yapılan açıklamada “Genç sporcularımızın gelişimine önemli katkı sağlayacak bu değerli kamp sürecinde, kendilerine yeni deneyimler kazanmaları ve başarılarını daha da ileriye taşımaları için başarılar diliyoruz” denildi.