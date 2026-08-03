Rum Yabancılar ve Muhaceret Dairesi'ne bağlı ekiplerin dün Limasol’daki operasyonunda ikamet izinsiz 40 yabancının tutuklandığı belirtildi.

Politis gazetesi, polisin açıklamasına göre, tutuklanan 40 kişiden 6’sının bir iki gün içinde sınır dışı edileceğini, 34 kişinin sınır dışı edilmesiyle ilgili işlemlerin sürdüğünü yazdı.

-Açık alanda silah ve çok sayıda mermi bulundu

Öte yandan Alithia gazetesi polisin, Lefkoşa’nın güneyinde, açık bir alanda silah ve çok sayıda mermi tespit ettiğini kaydetti.

Habere göre polis, Lefkoşa-Trodos eski yolu üzerindeki açık alanda yarı otomatik silah, 2 tabanca, 2 susturucu, 3 şarjör, çeşitli kalibrelerde 66 mermi tespit etti.

Polis bulanan silahlara ve mermilere balistik inceleme için el koydu.