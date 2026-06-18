2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

6 golün atıldığı mücadeleyi İngiltere 4-2 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.

Harry Kane 12. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 36. dakikada Baturina Hırvatistan adına beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Kane 42. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 45+5'te ise Petar Musa beraberliği sağladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Maçın ikinci yarısı başlar başlamaz İngiltere, Bellingham'la (47) 3. golü buldu.

85. dakikada Marcus Rashford karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü attı: 4-2.

İngiltere bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırırken Hırvatistan puan alamadı.