Bir süredir kısmen sağlık nedenlerinden, kısmen içine düşürülmüş olduğumuz olumsuz atmosferlere tepkiden kalem oynatmaktan uzak kaldım.

Bu güne kadar binlerce makaleye imza attım, attım ama bir işe yarayıp, yaramadığını doğrusu anlayamadım. Siz duyarlılığınızı bütün samimiyetinizle ortaya koyarsınız ama değişen bir şey olmuyor, muhataplarınız bildiğini okumaya devam ediyor.

Böyle bir ortamda yaptığınız kendi kendinizi tatminden öte bir şey değil!

Bulunduğumuz coğrafyada kazanlar büyük güçler tarafından kaynatılmaya devam ediyor. Görülen o ki bölgemiz çok farklı değişimlere gebe.

Dünya tarafından tanınmayan, dikkate alınmayan hatta Türk dünyasına mensup bazı ülkeler tarafından bile çıkar uğruna savrulup atılır konumundaki bizleri neler bekliyor, meçhul!

Tek dayanağımız Türkiye! Dünyaya açılan tek pencere !

Türkiye de yaşanan demokrasi kavgası bizi ne ölçüde etkiler, zaman gösterecek ama taa eskilerden beri ifade edilen bir deyişle “Kıbrıs milli bir dava” olmaya devam edecek umudunu taşıyorum.

ABD- Israil – İran fitilinin ateşlendiği bir ortamda Güney Kıbrıs ın güttüğü politikalar nedeni ile Kuzey Kıbrıs olarak bizlerinde bu sarmalın içine çekilme olasılığımız oldukça yüksek.

Karşılıklı füze atışlarının can acıtmaya başlamasıyla birlikte uzun menzilli nükleer başlıkların devreye girmesi bile söz konusu.

Böyle bir durumda Kıbrısta ki İngiliz üsleri yanında ABD nin adadaki üslerinin de İran’ın hedefi olacağı kesin.

Daha ileri boyutları da hesaba katarsak ABD üslerinin koşullandırıldığı Ege deki adalar hatta Türkiye deki ABD İncirlik hava üssü bile İran tarafından hedef seçilebilir.

Kesin olan bir durum var, çevremizdeki Coğrafyada değişiklikleri hayata geçirmeye çalışan güçler var. Saddam’la, Gaddafi ile, Esed le başlayan ama henüz taşların yerine oturtulmadığı, arzu edilenlerin hayata geçirilmesini sağlamak için yoğun bir çalışma var.

Bu gün yaşanan gelişmeler bunun bir parçası.

Halkların, akıldan münezzeh liderlere itibar etmesi sonucunda dünyalının geçmişteki dünya savaşlarının sebep olduğu acıları yeniden yaşaması söz konusu.

Pek iyi de KKTC deki durum ne?

İktidarı olsun muhalefeti olsun gelişmeler hakkında tek bir açıklama var mı, yok! Dikkat buyurun ‘önlem’ den söz etmiyorum.

Önlem dediğiniz ne ki, olmasa da olur!