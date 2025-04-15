12.04.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada uluslararası topluma çağrıda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Kıbrıs Türk Halkının Sesini Duyun. Bu Adaletsizliği ve İnsanlık Dışı İzolasyonu Sona Erdirin” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “ 4. Antalya Diplomasi Forumu’na konuşmacı olarak katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya’da Nest Konferans Merkezi’nde Yusuf Erim’in moderatörlüğünde yaptığı konuşmada , geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde Cenevre’de düzenlenen gayrı resmi Kıbrıs toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada iş birliği kültürünü yaratmak üzere yeni adımlar atabilmek için Rum lider ile görüşmelerde bulunduğunu belirterek, “Kıbrıs adasının geleceği için karşılıklı yarar sağlayacak konularda diyaloğa ve işbirliğine her zaman açığım” dedi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’deki toplantıda, 4 yeni sınır kapısının açılması , mayın temizleme çalışmaları, gençlik komitesinin kurulması, maden alanlarını da içeren çevre ve iklim değişikliği konuları, ara bölgede güneş enerjisi ve mezarlıkların restorasyonu gibi konulardaki girişimlerde ise uzlaşma sağlandığını belirterek, BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisinin atanmasına da onay verdiğini dile getirdi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adil ve kalıcı bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınması temelinde mümkün olduğunu söyledi. “Kıbrıs Türk halkı, kendi kurduğu devleti KKTC’de barış içinde yaşamak, gelişmek ve dünyayla bağ kurmak istiyor” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türk halkının temel haklardan mahrum bırakıldığını, doğrudan uçuş, ticaret ve temaslar gibi en basit insani haklara dahi erişemediğini vurguladı..

..BM Genel Kurulu’nun her yıl düzenlenen oturumlarında yaptığı konuşmalarda uluslararası topluma defaten Kıbrıs Türk Halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması ve dünya ülkelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkiler kurması yönünde çağrı yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları kaydetti:

.. “Bu büyük adaletsizliğe karşı sesimizi duyurmaları ve insan haklarımızın ihlali anlamına gelen bu konuda somut adımlar atılmasına yardımcı olmaları için uluslararası topluma yeni bir çağrıda bulunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Antalya Diplomasi Forumu’nda bulunuyorum”..

Uluslararası Toplumun Kıbrıs Rum Yönetimini 1960 ortaklık devletinin yasal devamı olarak tanımasının çözümsüzlüğün esas nedeni olduğunu vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun tarihi ve hukuki temelden yoksun olduğunu kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının yıllardır maruz bırakıldığı siyasi ve ekonomik izolasyonun 1963

yılında başladığına işaret ederek Rumların adayı Yunanistan’a bağlama hedefi (ENOSİS) doğrultusunda yüzlerce Türk köyüne saldırılar düzenlediğini, Kıbrıs Türk halkının zorla kamplara ve gettolara itildiğini söyledi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , bu süreçte BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı 4 Mart 1964 tarih ve 186 sayılı kararıyla , Kıbrıs Rum Yönetiminin ada hükümeti olarak tanınmasının Kıbrıs Türk halkının izolasyonunu daha da derinleştirdiğini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1963’te ortak devlet yapısından silah zoruyla dışlandığını, 1960’ta kurulan ortaklığın Rumlar tarafından tek yanlı olarak gasp edildiğini ve ardından gelen saldırılar ve ambargolarla Kıbrıs Türk halkının izole edildiğini söyleyerek 1974’te ise Türkiye’nin müdahalesinin halkı soykırımdan kurtardığını kaydetti..

..24 Nisan 2004’teki Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk tarafının %65 ‘Evet’, Rum tarafının %76 ‘Hayır’ oyu verdiğini anımsatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, buna rağmen Rumların Avrupa Birliği’ne tüm ada adına kabul edilmesinin büyük bir adaletsizlik olduğunu belirtti. Bu süreçte verilen doğrudan ticaret ve uçuş sözlerinin tutulmadığına işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve izolasyonların halen devam ettiğini kaydetti..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen, federal bir çözüm için nihai girişimin ise Temmuz 2017 tarihinde Crans Montana’da çöktüğünü anımsattı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyon temelindeki çözüm önerilerinin yıllardır sonuç vermediğini ve artık tükenmiş bir model olduğunu belirterek, Avrupa Birliği çatısı altında iki Ayrı Egemen Eşit Devlet temelinde çözümün tek gerçekçi yol olduğunu söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gerçekçi ve Sürdürülebilir Çözüm Ancak Adadaki İki Ayrı Halkın , İki Ayrı Devlet Temelinde İyi Komşuluk İlişkileri İçinde İşbirliği İle Mümkündür” dedi..

..Kıbrıs Türk Halkının izole edilmesinin siyasi değil, insan haklarına dair bir mesele olduğunu yineleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu izolasyonun derhal sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Halkımızın Kendi Bayrağı Altında Spor Müsabakalarına Katılabilmesi, Doğrudan Uçuşların Yapılabilmesi En Temel Hakkıdır” dedi..

..Kıbrıs Rum tarafının adanın yönetimi ve kaynaklarını Kıbrıs Türk Halkı ile eşit şekilde paylaşma konusunda hiçbir arzusunun olmadığını birçok kez gözlemlediklerini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi hatası olmaksızın izolasyonlara bırakılmaya devam ettiğini kaydetti. Tatar, bu forumun günümüzden geleceğe bir köprü oluşturması farklı uluslar ve halklar arasında sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına yönelik çabaların güçlenmesine yardımcı olması temennisinde bulundu..

.. “42 yıl önce ilan edildiğinden bugüne Kıbrıs Türk halkının vatanı olan KKTC’nin uluslararası toplumda hak ettiği yere ulaşabilmesi için mücadele etmeye devam ediyoruz” diyen sayın Ersin Tatar Haziran 2004’ten beri İslam İşbirliği Teşkilatında ‘Gözlemci Üye’ ve Kasım 2022’den bu yana ise Anayasal ismi ile KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatında Gözlemci Üye olarak kabul edildiğini dile getirdi..

..Uluslararası Topluma çağrım şudur diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Kıbrıs Türk Halkının Sesini Duyun!. Bu Adaletsizliği ve İnsanlık Dışı İzolasyonu Sona Erdirin!.. Haklarımızı Geri Verin!” şeklinde konuştu..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkı bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve tanınmasını sağlamak azminde ve kararındadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..