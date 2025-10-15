12.10.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yan sıyan haberlere göre; KKTC Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Girne Beycanlar bölgesini ziyaret etti ve de bölge esnafıyla bir araya gelerek, vatandaşlarla sohbet etti..

Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyareti kapsamında Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği ile Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği binasında düzenlenen toplantılara katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada sadece seçim dönemi değil; her zaman bölgeyi ziyaret ettiğine işaret ettiğine işaret ederek , “Bazı adayların yaptığı gibi seçim vakti buraları hatırlamak ve ziyaret etmek doğru değil. Seçim öncesinde de halkla bir araya gelinmeli” dedi..

..KKTC’de doğan, büyüyen ve sonradan gelerek burasını vatan bilenlerle devletin kalkınıp gelişmesi ve güçlenmesi için birlikte mücadele verildiğini anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi, 6 Şubat Depremi ve Ukrayna-Rusya Savaşı’nın etkilerine rağmen ülkede birçok sektörde gelişim sağlandığını vurguladı..

..Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ülkede altyapı ve üst yapı yatırımlarının sürdüğünü ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; sağlık, eğitim, ulaşım iletişim, tarım sanayi ve su konusunda son dönemde önemli gelişmeler yaşandığını aktardı..

..CTP ve desteklediği aday Tufan Erhürman’ın ülkede gelişim yokmuş gibi karamsarlık içinde propaganda yaptığına dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ülkede Yatırım ve Gelişim Yoktur deniliyor. Yıllarca bu ülkede antlaşma olmazsa, gelişim de olamaz propagandasını yapıyorlar. Turizmde Yüksek Öğrenimde ve diğer sektörlerdeki gelişmeler ortadadır” dedi..

..CTP ve Erhürman’ın oy almak için vatandaşa Avrupa Birliği (AB) pasaportu sözü verdiğine işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı bunu başaramadı, çünkü Rum Yönetimi tartışma konusu bile yapmıyor. Erhürman nasıl başaracak? Hayal satmaktan vazgeçsin” dedi..

..Yıllarca iyi niyetle Federasyon görüşüldüğünü; ancak karşı tarafın tutumu nedeniyle sonuç alınamadığını dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının tek taraflı, Türkiye’nin yer almadığı AB’ye girdiğini vurguladı..

..Talat’ın müzakerelerde çapraz oyu kabul ettiğini, Akıncı’nın ise garantörlüğü tartıştırdığını ve harita verdiğini anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Crans Montana görüşmelerinde sıfır asker ve sıfır garantinin gündeme geldiğini belirtti..

..Ersin Tatar, Federasyon için resmi müzakerelere başlanmasıyla Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının tehlikeye gireceğini kaydetti..

.. “Federasyon İsteyenler, Bizi Azınlık ve Rum’a Yama Yapmaya Çalışıyor” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının sona ermesiyle ileride başımıza neler gelebileceğinin herkes farkında. Bu nedenle devletimize sahip çıkacağız” diye konuştu..

..Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle ‘İki Devletli’ çözüm siyasetinin yürütüldüğünü aktaran KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantılarında yaptığı konuşmalarda bu siyasete verdiği desteğin önemli ve kıymetli olduğunu ifade etti..

..Türkiye’nin desteğiyle yeni siyaseti dünyaya duyurduklarını dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC bayrağıyla Cumhurbaşkanı olarak katıldığını vurguladı..

..Annan Planı döneminde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yanında durduğunu, toprak ve bir çok taviz verileceği için “Hayır” dediğini hatırlanan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP’nin ‘Evet’ dediğini söyledi. CTP ve Erhürman’ın Türkiye’nin iki devletli çözüm siyasetine verdiği destekten dolayı söylemlerini değiştirmeye başladığını anlatan sayın Ersin Tatar, “Kendisi ve destekleyenleri federasyona inanmış ve yemin etmiştir, hatta Federasyon parti tüzüklerine girdi. Rumlarla hareket etmek isterler. Garantörlüğü tartışmaya hazırdılar” şeklinde konuştu..

..Federasyona dönmenin kayıp olacağını dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bu seçim devletin devamlılığı ve beka seçimidir. Devletimize sahip çıkacağız. Yola beraber çıktık, birlikte yürümekten gurur duydum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde oy birliğiyle geçen iki devletli çözüm siyasetini sürdürüp, atak diplomasiyle devletimizi güçlendirmeye, kalkındırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..