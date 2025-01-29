21.01.2025 Tarihli yerel yazıl basınımıza yansıyan açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “ Akıncılar Kapısının Açılmasını Önerdik” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinde, Haspolat Kapısı’na ek olarak , pozitif ve yapıcı bir öneri olarak Akıncılar Kapısının açılmasını önerdiğini belirtti..

..Rum tarafının Kiracıköy ve Erenköy’den transit geçiş yani KKTC toprakları içinden geçiş talebi bulunduğunu dile getiren sayın Ersin Tatar, ilgili makamlarla da istişare ederek, pozitif ve yapıcı bir öneri olarak Akıncılar kapısının açılmasını önerdiğini söyledi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kendilerinin geçiş noktalarındaki beklentilerini karşılamak için Akıncılar Kapısının açılmasını önerdim. Kiracıköy ve o bölgedeki köyler Akıncılar’a çok yakın, bu kapıdan kuzeye geçip diledikleri gibi belki yeni açılacak olan Haspolat Kapısı’ndan güneye geçebilirler. Bunlar artık yaklaşım meselesidir. Ben pozitif yaklaşım olarak bunu kendilerine önerdim. Bunu değerlendirmelerini talep ettim” dedi..

..Kapılardaki geçişlerle ilgili rakamları paylaşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024 yılında 8 milyon geçiş yapıldığını, bu rakamın artmakta olduğunu söyleyerek, geçişlerde yaşanan sıkıntıların giderilmesinin her iki toplumun yararına olacağını kaydetti..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı..

..KKTC vatandaşları arasında ayırımcılık yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hristodulidis’e Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının güneye geçememesi konusunu gündeme getirdiğini kaydetti..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının başında uzun yıllar Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabiri ve müdürü olarak basın sektörüne büyük hizmetler veren Perihan Aziz’in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini söyleyerek, Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kıbrıs Türk basın camiasına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şef Colin Stewart’ın nezaretinde, özel temsilcilerin de katılımıyla bir görüşme yapıldığını söyledi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçiş kapılarında yaşanan birtakım sıkıntıların aşılması, iki taraf arasındaki sosyal, ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için Haspolat Kapısı’na yönelik önerilerini değerlendirmek üzere görüşmeye davet edildiklerini, Güney Kıbrıs’ın da talepleri olması üzerine son üç aydır özel temsilcilerin bu konunun detaylarını görüşmeye devam ettiklerini anlattı..

.. Karşı tarafın Kiracıköy ve Erenköy’den transit geçiş diğer bir değişle KKTC toprakları içinden geçiş talebi olduğunu dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilgili makamlarla da istişare ederek, pozitif ve yapıcı bir öneri olarak Akıncılar kapısının açılmasını önerdiğini söyledi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Kendilerinin geçiş noktalarındaki beklentilerini karşılamak için Akıncılar Kapısının açılmasını önerdim. Kiracıköy ve o bölgelerdeki köyler Akıncılar’a çok yakın, bu kapıdan kuzeye geçip diledikleri gibi belki yeni açılacak olan Haspolat Kapısı’ndan güneye geçebilirler. Bunlar artık yaklaşım meselesidir , ben pozitif yaklaşım olarak bunu kendilerine önerdim. Bunu değerlendirmelerini talep ettim” dedi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni kapıların açılmasının önemli olduğunu , ancak Metehan Kapısı’ndaki sıkıntıların da çok önemli olduğunu dile getirerek, zaman içinde Metehan Kapısı’ndaki yoğunluğun arttığını; araçlı geçişlerde toplam 9 kapının trafiğinin %65’ini oluşturduğunu belirtti..

..Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi, Cumhuriyet Parkı’nın açılmasıyla yoğunluğun daha da artacağını söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, trafiğin hızlı akabilmesi için kapıda tek şeridi üçe çıkardıklarını, görevli sayısının artırıldığını Güney Kıbrıs’ta ise benzeri bir çalışmanın yapılmadığını, tek şerit ve eleman yetersizliğinin sıkışıklığa yol açtığını belirtti. Bu konuyu Hristodulidis’e aktardığını dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, benzer bir çalışma başlatacaklarını ilettiklerini kaydetti..

..Pozitif bir anlayışla dünkü görüşmeyi gerçekleştirdiklerini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10 Şubat’ta BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun adayı ziyaret edeceğini, geniş katılımlı toplantıya DiCarlo’nun ziyareti sonrasında katılacaklarını söyledi..

.. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC vatandaşları arasında güneye geçişlerde ayrımcılık yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek “Hristodulidis’e ‘KKTC vatandaşları arasında ayırım yapılması bu çağda özellikle AB devleti olarak sizlere yakışmıyor’ dedim” ifadelerini kullandı.

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye kökenli KKTC vatandaşları bizim için eşittir. Onların da kapılardan geçmesi gereklidir. Bu konuyu BM huzurunda tekrar ifade ettim ve sayın Stewart’tan bu meseleyi BM Genel Sekreteri Guterres’e aktarmasını rica ettim. Bu konu onunda hassasiyet gösterdiği bir konudur” dedi..

..Turizm noktasında birkaç şirketle alakalı bazı sıkıntılar yaşandığını, Kuzeye günübirlik geçmek isteyen turistlere sıkıntı yarattıkları konusunu gündeme getirdiğini söyleyen Ersin Tatar, Hristodulidis’in kendisine Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin kuzeye geçmelerinde bir sıkıntı ve engel olmadığını belirtti..

..Haspolat ve Akıncılar Kapılarının açılmasının hem Kuzeye, hem de Güneye yarar sağlayacağına inanç belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçişlere ve ekonomik aktivitelere katkı sağlanacağını söyledi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev öncelikle birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaşatılmasını ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa…