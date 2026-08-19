Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nu kabul etti. Görüşmede Çatalköy bölgesine kazandırılması planlanan cimnastik salonu ve daha fazla çocuğun sporla buluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Çatalköy’de açılması planlanan cimnastik salonuna ilişkin Başkan Ceyhun Kırok ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

“Hedefimiz 10 bin çocuk”

Federasyon olarak daha fazla çocuğu cimnastikle buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Sapsızoğlu, “Hedefimiz 10 bin çocuk” mesajını yineledi.

Sapsızoğlu, Çatalköy’de hayata geçirilmesi planlanan salonun bu hedef açısından önemli bir adım olacağını ifade ederek, projeye verdiği destek dolayısıyla Başkan Kırok’a teşekkür etti.

Sapsızoğlu, “Çatalköy bölgemizde açılacak salonumuz için büyük katkı sağlayacak olan değerli Başkanımız Ceyhun Kırok’a sıcak karşılaması, samimi sohbeti, ilgisi ve çocuklarımıza verdiği destek için gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Çocukların geleceğine spor aracılığıyla dokunmaya devam edeceklerini vurgulayan Sapsızoğlu, “Çocuklarımızın geleceğine birlikte dokunuyor, birlikte büyüyoruz. Hedef 10 bin çocuk. Durmak yok, yarınlarımıza sözümüz var” ifadelerini kullandı.