Baf’ta, dün akşam moto-kuryelere yönelik iki ayrı saldırı olayı yaşandı, saldırı aleti taşıyan 10’dan fazla kişi tarafından dövülen 5 moto-kurye hastanelik edildi.

SigmaLive’in haberine göre dün akşam saatlerinde Mutallo’ya yemek siparişi götüren 26 yaşındaki moto-kurye, yemeğin parasını ödemeyi reddeden sipariş sahibi ve yanındaki iki diğer kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Moto-kuryenin diğer meslektaşlarından yardım istemesi üzerine 5 moto-kurye olay yerine gitti. Saldıran tarafın yanına toplanan ve metal saldırı aletleri taşıyan 10 kişi moto-kuryelere saldırdı. Toplu halde moto-kuryeleri darp eden saldırganlar motosikletlere de zarar verdi.

Bu arada 4 kişi daha motosikletlerle Mutallo’ya giderek, siparişini henüz teslim etmiş olan 22 yaşındaki moto-kuryeye saldırdı. Saldırganlar, moto-kuryenin üzerindeki bir miktar parayı, cep telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonucunda 5 kurye çeşitli yerlerinden yaralanarak Baf Genel Hastanesine kaldırıldı. 4’ü ayakta tedavi ve taburcu edildi, biri ise müşahede altına alındı.

Rum polisi moto-kuryelere saldırılarla ilgili soygun, saldırı, vücut bütünlüğüne ciddi zarar vermek, yasadışı saldırı silahı bulundurmak ve taşımak, toplu saldırı ve kasti hasar suçlamalarıyla kovuşturma başlattı.