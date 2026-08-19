Baf’ta, dün akşam moto-kuryelere yönelik iki ayrı saldırı olayı yaşandı, saldırı aleti taşıyan 10’dan fazla kişi tarafından dövülen 5 moto-kurye hastanelik edildi.

SigmaLive’in haberine göre dün akşam saatlerinde Mutallo’ya yemek siparişi götüren 26 yaşındaki moto-kurye, yemeğin parasını ödemeyi reddeden sipariş sahibi ve yanındaki iki diğer kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Moto-kuryenin diğer meslektaşlarından yardım istemesi üzerine 5 moto-kurye olay yerine gitti. Saldıran tarafın yanına toplanan ve metal saldırı aletleri taşıyan 10 kişi moto-kuryelere saldırdı. Toplu halde moto-kuryeleri darp eden saldırganlar motosikletlere de zarar verdi.

Güney Kıbrıs'ın video oyunları sektöründeki geliri 2025 yılında 3,2 milyar euroyu geçti
Güney Kıbrıs'ın video oyunları sektöründeki geliri 2025 yılında 3,2 milyar euroyu geçti
İçeriği Görüntüle

Bu arada 4 kişi daha motosikletlerle Mutallo’ya giderek, siparişini henüz teslim etmiş olan 22 yaşındaki moto-kuryeye saldırdı. Saldırganlar, moto-kuryenin üzerindeki bir miktar parayı, cep telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonucunda 5 kurye çeşitli yerlerinden yaralanarak Baf Genel Hastanesine kaldırıldı. 4’ü ayakta tedavi ve taburcu edildi, biri ise müşahede altına alındı.

Rum polisi moto-kuryelere saldırılarla ilgili soygun, saldırı, vücut bütünlüğüne ciddi zarar vermek, yasadışı saldırı silahı bulundurmak ve taşımak, toplu saldırı ve kasti hasar suçlamalarıyla kovuşturma başlattı.