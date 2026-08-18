Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan Denizlispor, tarihinin en ağır dönemlerinden birini yaşıyor. Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen yeşil-siyahlı ekip, kadro yetersizliği nedeniyle 2026-2027 sezonunda lig müsabakalarına katılamayacak ve bir alt lige düşecek.

Ege'nin 60 yıllık köklü kulübünde yaşanan bu gelişmelerin ardından bir taraftar grubu, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne giderek kulübe bayrak asmak istedi.

Tesislere gelen taraftarlar burada Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile karşılaştı.

Taraftarlar ile Başkan Urkay arasında bayrak asılması konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Gerginliğin artması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafların arasına girerek müdahalede bulunurken, yaşanan gerginlik daha fazla büyümeden önlendi.

Tesis önünde yaşanan tartışma ve taraftarların tepkileri cep telefonu kameralarına yansıdı.