Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milli Olimpiyat Komitesi'ni kabul etti.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Berova, KKTC’li sporcuların ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarıların ülke adına büyük önem taşıdığını belirtti. Sporun ve gençlerin desteklenmesinin öneminin altını çizen Berova, imkânlar doğrultusunda spor camiasına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

KAMALI

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı ise KKTC’de spora sağlanan kaynakların geliştirilmesi gerektiğini belirterek, sporcuların ve spor camiasının daha fazla desteklenmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Milli Olimpiyat Komitesi’nin bina projesiyle ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, KKTC’de sporun gelişimine yönelik öneriler de aktarıldı. Kamalı, ziyaret anısına Maliye Bakanı Berova’ya plaket takdim etti.