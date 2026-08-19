Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kent genelindeki spor alanlarında sürdürülen yenileme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Amcaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kentimizin farklı noktalarında, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluştuğu alanları yenilemeye devam ediyoruz.

Cengizhan Sokak, Halkalı Sokak, Şen Sokak, Kandilli Sokak, Kanlı Sokak, Soylu Sokak ve Kanlıköy Muhtarlık parklarımızdaki basketbol sahalarının boya ve yenileme çalışmalarını tamamladık.

Bir yandan kentimizdeki spor alanlarını güçlendirirken, diğer yandan bugün duyurusunu yaptığımız GABFEST 2026 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvamızla basketbol heyecanını yeniden Yalçın Park’a taşıyoruz.

Spora yalnızca etkinliklerde değil, günlük yaşamın içinde de daha fazla yer açıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yıl boyunca kullanabileceği alanları iyileştirirken, kentimizde ihtiyaç duyulan diğer basketbol sahalarımızı da program dahilinde yenilemeye devam edeceğiz.

Parklarımızdan spor alanlarımıza kadar kentimizin her noktasında çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.”