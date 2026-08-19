Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi, antrenörlerin hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde önemli bir görüşme gerçekleştiren dernek yönetimi, konuya ilişkin prensip anlaşmasına vardı.

KTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyesi Erman Çelik, yeni dönemde birlikte çalışma konusunda anlaşmaya vardıkları deneyimli teknik adam Mustafa Borataş ile birlikte geçtiğimiz hafta KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, yeni sezonda kulüplerde görev yapacak ve aynı zamanda devlet kurumlarında çalışan antrenörlerin yaşadığı izin sorunları gündeme getirildi.

HAFTADA İKİ GÜN İZİN TALEBİ

KTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu, Bakan Hasipoğlu’na yaptığı görüşmede, devlet daireleri ve kurumlarında görev yapan antrenörlerin yeni sezonda haftada iki gün öğleden sonraları yasal izinli sayılması yönündeki taleplerini iletti.

Antrenörlerin ülke sporuna önemli katkılar sunduğunu ve görevlerini büyük fedakârlıklarla yürüttüğünü belirten Topaloğlu, bazı kurumlarda görev yapan antrenörlerin maç ve antrenman programları nedeniyle izin konusunda sorunlar yaşadığını ifade etti. Topaloğlu, bu uygulamanın yazılı bir kararla yasal güvence altına alınmasını talep etti.

HASİPOĞLU: “GEREKLİ ÖNEMİ VERECEĞİZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KTFAD’ın çalışmalarını uzun süredir yakından takip ettiğini belirtti.

Derneğin düzenlediği seminerlerin ve gerçekleştirdiği çalışmaların ülke futbolu açısından önemli olduğunu ifade eden Hasipoğlu, antrenörlerin talebinin makul olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, ülke sporuna önemli hizmetlerde bulunan antrenörlerin yaşadığı sorunların çözümü konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerini belirterek, kısa süre içerisinde Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile KTFAD arasında bir protokol imzalanmasının büyük ihtimal olduğunu açıkladı.

Bakan Hasipoğlu, konuya ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağını belirtirken, ziyaretlerinden dolayı KTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimine teşekkür etti. Hasipoğlu ayrıca yeni sezon öncesinde tüm takımlara başarı dileklerini iletti.

TOPALOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

KTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu da antrenörlerin talebine gösterdiği olumlu yaklaşım nedeniyle Bakan Oğuzhan Hasipoğlu’na teşekkür etti. Topaloğlu, süreçte olumlu görüş bildiren KKTC Başbakanı Ünal Üstel’e de teşekkürlerini sundu.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek konuyla ilgili resmi açıklama yapması ve Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile KTFAD arasında protokol imzalanması bekleniyor.

Yeni sezon öncesinde atılması beklenen bu adımın, devlet kurumlarında görev yapan ve aynı zamanda futbol takımlarında antrenörlük yapan teknik adamların çalışma koşullarına önemli bir kolaylık sağlaması hedefleniyor.