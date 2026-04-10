Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde toplu taşımacılığın gerilerde olması nedeniyle kiralık araç kullanımının oldukça arttığını ancak bununla birlikte yollarda tehlikelerin arttığını dile getirerek, geçtiğimiz günlerde şahit oldukları bir olayı fotoğraf göndererek bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki eski KTHY ofislerinin olduğu yol kavşağı olduğunu belirterek, burada araçların sola dönüş yapamayacağını ancak fotoğrafta görüldüğü gibi kiralık araç sürücüsünün Hastane tarafından gelerek tek yola giriş yapmaya kalkıştığını ve karşıdan gelen bir sürücü ile burun buruna geldiğini söylediler.

Yollarda son zamanlarda bu gibi duruma sıkça rastladıklarının altını çizen vatandaşlarımız, “Ülkeye gelen yabancılara kiralık araç kiralarken onların ülkemiz trafiği hakkında bilgi sahibi olduğunu sorgulamaktan kaçınmamalıyız” diye konuştular.