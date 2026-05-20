Ayaklı Gazete’ye Gönyeli’den ulaşan bir vatandaşımız Aşıklar Tepesi olarak bilinen bölgenin göbeğinden geçen Güzelyurt-Gazimağusa Çevre yolunun bölge sakinlerini mahvettiğini ifade ederek bu konuyla ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı:

“Aşıklar Tepesi dediklerinde sessiz, sakin, yürüyüş yapan, baraja giden, köpeğini gezdiren, gabbar, ayrelli toplayan ve lale görmeye gelen insanlar vardı.

Belediye başkanının çabalarına rağmen son 4-5 yıldır farklı bir tepe olan Aşıklar Tepesinin göbeğinden geçen çevre yolu değil yarış pisti yapıldı.

Güzelyurt'tan Mağusa’ya kadar yolun üzerinde ev yok neredeyse.. sadece Aşıklar Tepesi ve karşı mahallenin evleri var — Yolun geçebileceği o kadar evsiz yer varken 3 çember yapıp yolun buradan geçmesi ne kadar doğruydu?

Trafik rahatladı mı? Muhakkak AMA

Bu yolu kullanan günlük araba sayısı sayılamaz çünkü kamera yok, kontrol yok, aydınlatma yok, güvenlik yok FAKAT geçen uçak sayısı en az 20, 10’u F16 olsa 10’u da egzozu patlayan roket olarak saysak mahallenin tüm huzurunu, güvenliğini ve sessizliğini bozmaya yeterli olacak.

Herhangi bir önlem alınmadı, ses duvarı, kamera hiç bir şey yapılmadı. Tüm bölge sakinleri bu sese neden maruz kalmak zorunda? Arsasından bir parça kaybetmesinler diye yolun başka yerden geçmesini sağlayan “torpilli” insanlar sayesinde mahalle mahvoldu.

Her şeylerini Avrupa’ya benzetmeye çalışırken Avrupa’nın yaptığı yolları ve aldığı önlemleri de özenselerdi keşke.”