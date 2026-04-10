Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 120. doğum yılı anısına geleneksel olarak düzenlenen “8. Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük" konulu ilkokullar ve ortaokul ve liseler arası resim, şiir ve kompozisyon yarışması ödülleri, önceki gün düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı bünyesinden Dr. Fazıl Küçük Araştırma Merkezi binasında 8 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen törene Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Daire Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdür Muavini Hasan Soyer, Telsim Vodafone KKTC Genel Müdürü Sefer Tüz, ödül ve sergileme alan öğrenciler, öğretmenler ile öğrenci velileri ilgi gösterdiler.

Sunuculuğunu Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi Edebiyat Öğretmeni Selma Korkmaz’ın yaptığı törende Ortaokullararası Şiir Yarışması Birincisi Mazhar Ünüvar’ın ‘Koca Yürekli Lider’ isimli şiir ile Liselerarası Şiir Yarışması Birincisi Aslı Budan Camunak’ın ‘Bir Halkın Kalbinde Uyuyan Adam’ isimli şiirin okunması sırasında duygusal anlar yaşandı.

RESİM KATEGORİSİNDE 365 ÖĞRENCİ YARIŞTI

Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından düzenlenen ve gençlerin liderlerine olan sevgi ve bağını sanat yoluyla ifade ettiği organizasyonda, bu yıl rekor katılım gözlemlendi. Resim kategorisinde 36 farklı okuldan 365 öğrenci eserleriyle yarıştı. Akademik jüri tarafından yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda 65 eser sergilenmeye layık görülürken, 5 özel çalışma ödüle layık bulundu.

Resim yarışmasının seçici kurulunda; Prof. Dr. Murad Allahverdiyev, Doç. Dr. Serkan İlseven, Doç. Dr. Fatma Miralay ve Doç. Dr. Mustafa Hastürk gibi değerli akademisyenler görev aldı.

EDEBİYAT YARIŞMASINA 244 BAŞVURU

Telsim sponsorluğunda gerçekleştirilen ortaokullar ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmasına ise genç kalemler yoğun ilgi gösterdi. Toplam 244 öğrencinin katılarak düşüncelerini kağıda döktüğü bu kategoride 13 öğrenci, ödül kazanma başarısı gösterdi. Edebiyat jürisinde ise Dr. Emine Yağcı ve Dr. Oğuz Mercan’ın da aralarında bulunduğu 8 kişilik uzman bir heyet görev yaptı.

Törende dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, , Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdür Muavini Hasan Soyer, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, üyeler Ali Erdal Osmanlar, Gökhan Güler ve Bilge Küçük, Dr. Küçük ailesi üyeleri tarafından takdim edildi.

İlkokullararası Resim Yarışması Kategorisinde Dereceye Girenler:

Birincilik Ödülü: Melin Toyer (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu)

İkincilik Ödülü: Masal Yönlüer (Necat British College - Alsancak)

Üçüncülük Ödülü: Robert Grishin (Necat British College - Alsancak)

Jüri Özel Ödülü: Derin Usanmaz (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu)

Vakıf Özel Ödülü: Fatma Aksoy (Şht. Salih Terzi İlkokulu)

Liselerarası Şiir Yarışması Kategorisi Dereceye Girenler

1.Aslı Budan Camunak - Cumhuriyet Lisesi

2.Asım Karaderi - Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi

3.Atay Hacımevlüt - Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi

3.Stanley Junior Scaraev - Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

Liselerarası Kompozisyon Yarışması Dereceye Girenler

1.Nejan Sena Şafak- Türk Maarif Koleji

2. Fatoş Sanlı - Güzelyurt Türk Maarif Koleji

3.Defne Farisoğlu - Güzelyurt Türk Maarif Koleji

Ortaokullararası Şiir Yarışması Dereceye Girenler

1.Mazhar Ünüvar - Türk Maarif Koleji

2.Ekin Ekici - Türk Maarif Koleji

3. Nisanur Okutan - Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi

Ortaokullararası Kompozisyon Yarışması Dereceye Girenler

1. Alsu Bingöl - Doğa Koleji Girne

2. Zalihe Arıkbuka - Türk Maarif Koleji

3. Demir Farisoğlu - Güzelyurt Türk Maarif Koleji