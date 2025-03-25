21 Mart 2025 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan açıklamasında İngiltere’nin Eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, çok uzun süredir devam eden Kıbrıs sorununun çözümünün çok basit olduğunu belirterek, gerçekçi olarak ilerleyebilmenin tek yolunun , Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de savunduğu iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Kıbrıslı Rumların, başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelere zemin olan Federal çözüm önerisine inatla bağlı olmasına işaret eden İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw “Kıbrıs sorununa ilişkin eylemsizliğin devam etmesine izin verilemez. Bu tümörü Avrupa’dan kesip atmak için bir düşünce biçimi gerekli” dedi..

..İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw , The Indeopendent’da yer alan yazısında Cenevre’de yapılan zirve Kıbrıs müzakere süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu..

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in birkaç yıl önce yaptığı “Avrupa Birliği’nin (AB) adada , iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceği” ne ilişkin “Komik Açıklamaları” göz önünde bulundurulunca AB’nin doğru yönde bir adım atmayacağını kaydeden Jack Straw , bu durumun İngiltere ile İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty’ye liderlik gösterip, “Avrupa’yı on yıllardır hasta eden” bu soruna kalıcı bir çözüm bulmaya yeltenmeleri için açık kapı bıraktığını söyledi..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İngiltere’yi tarafsız bir garantör olmadığı için eleştirdiğini Kıbrıslı Rum fikirlerinin hatırlatan Straw, Kıbrıslı Rum fikirlerinin , Dışişleri Bakanlığı’ndaki bakan ve diplomatlara sürekli anlatılarak, norm haline getirildiğini söyledi ve bunun adil olmadığını belirtti..

..İngiltere’nin Eski Dışişleri Bakanı Straw; asıl sorunun AB’ye üye yapılma kararıyla da pekişen , uluslararası arenada tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, tüm adayı kontrol ettiği algısı olduğunu kaydetti. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adanın tamamını kontrol etmediğini ve uygulamada da asla etmeyeceğini vurgulayan Straw, kendisinin de bir parçası olduğu , adanın tümüyle AB’ye alınması kararından pişman olduğunu belirtti..

..Straw, durumdaki her türlü değişikliğe , üslerin stratejik önemi sebebiyle özellikle İngiltere tarafından çok temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi..

Ama ne yazık ki, hala daha aramızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını kabullenemeyenler vardır, hala daha Federasyon gibi bir siyasi çözüm peşinde koşanlar vardır, ne yazık ki Rumlarla ayni devlet çatısı altında yaşamak isteyenler vardır.

Nitekim 13.03.2025 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan açıklamasında KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Federasyon temelinde adil ve kalıcı bir çözüm için tüm toplumu dayanışma etkinliğine katılmaya davet etti ve yeni sınır kapılarının açılmasının önemine dikkat çekti..

..Yaptığı yazılı açıklamada Maviş; Kıbrıs müzakerelerinde belirsizlik olduğunu ve bunun yıllardır büyük hayal kırıklıkları yarattığını , ancak buna rağmen barış ve çözüm kararlılığından asla vazgeçmediklerini kaydederek Federasyon temelinde adil ve kalıcı bir çözümün, yalnızca geçmişin yaralarını sarmayacağını, ortak geleceğin de güven içinde inşa edilmesini sağlayacağını savundu..

..İki toplumlu, iki bölgeli Federasyonun , Kıbrıs’ta adil bir çözüm ve kalıcı barışın tek yolu olduğunu savunan Maviş, bu çözümün, adanın uluslararası hukuka tam entegrasyonunu ve AB ile bütünleşmesini güvence altına alacağını ileri sürdü!.. Yazık Hem De Çookkk Yazık.

Yine, 21.03.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı programda, Kıbrıs’ta çözüme ancak diyalog ve diplomasiyle ulaşılabileceğine işaret etti..

..Erhürman, resmi müzakere masasına “Sırf Müzakere Olsun” diye değil, çözüme ulaşmak için oturmak istediklerini kaydetti ve “Çözüm, sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da ihtiyacıdır” dedi.

Programda soruları yanıtlayan CTP Genel Başkanı Erhürman , “Güven Yaratıcı Önlemler” niteliğindeki kararlara işaret etti ve “Bunlar zaten yıllardır konuşulan şeyler. Kıbrıs’ta bir araya gelinebilecek olsaydı, burada da halledilebilirdi” diye konuştu.

2021’den bugüne 4 yıl geçtiğine dikkat çeken Erhürman “Hiçbir diyaloğun olmadığı göz önüne alındığında , Genel Sekreter’in de bulunduğu bir ortamda diyalog kurulması ve devamına karar verilmesini anlamlı bulduğunu belirtti.

Şu bir gerçek ki; Rum liderliğinin hedefi Federasyon değildir. Rum liderliğinin hedefi, Kıbrıs Türk Halkını ‘azınlık’ hakları ile sözde Kıbrıs Cumhuriyetine yamalamaktır. Nitekim her vesileyle Rum liderliği Garanti Anlaşmaları iptal edilmeli, Türk askeri adadan gitmeli , Rum göçmenler Kuzey Kıbrıs’taki topraklarına evlerine , mülklerine dönmeli diyor.

Ne yazık ki Rum liderliğinin hedefleri çok açık ve net iken hala daha aramızda Federasyon gibi bir siyasi çözüm peşinde koşanlar vardır.

Bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamak varken hala daha Rumlarla ayni devlet çatısı altında yaşamayı hedefleyenler var!..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkı büyük mücadeleler vererek 20 Temmuz 1974 Barış Harekatının mutluluğunu yaşadı. Kıbrıs’ta iki bölgeliliğin oluşmasının ardından yıllarca devam eden müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamamasının ardından 15 Kasım 1983’te bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.

Kıbrıs Türk halkına düşen görev temellerinde Mücahit halkımızın, TMT mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..