28.09.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum lider Hristodulidis ile gerçekleştirdiği 3’lü görüşme sonrasında “Federal Model Sona Erdi, Çözümün Yolu İki Devlettir” dedi.

Rum tarafının son dönemdeki tutumuna eleştiri getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “INTERPOL mekanizmalarının suistimali, Türk tarafıyla temas eden devletlerin ve devlet yetkililerinin hedef alınması, Limasol yangını sırasında yardımımızın reddedilmesi, yeni geçiş kapılarına engel olunması, artan silahlanma yatırımları ve şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli ihraç ürünü hellimin başka ülke pazarlarına girmesini engelleme siyaseti . Bu, sağlıklı bir zihniyetin ürünü olamaz. Bunlar iki taraf arasındaki güveni zedeleyen adımlardır” diye konuştu..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmede Kıbrıs Türk tarafının vizyonunu ve kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, görüşmeye katılımının, Türk tarafının diyaloğa açık olduğunun ve iki halk arasındaki temasların geliştirilmesine verdiği önemin açık göstergesi olduğunu vurguladı..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıllardır federal temelde yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını hatırlatarak, “Federal çözüm denemeleri artık geride kalmıştır. Çözümün yolu, Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statüye Dayalı , Yan Yana Yaşayan İki Devlettir” ifadelerini kullandı..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkı temel insan haklarına erişmek, özden gelen haklarının teyidini görmek istemektedir. Rum tarafının samimiyetsiz ve tek yanlı tutumuna rağmen vizyonumuz açıktır: Egemen Eşitliğimizin ve Eşit Uluslararası Statümüzün Teyidiyle Başlayacak Süreçte, İki Devletin İşbirliğine Dayalı Bir Uzlaşıyla Adada Kalıcı Barış ve İstikrar Sağlanacaktır” diyerek , öğretilmiş çaresizlikleri aşarak, büyük bir özgüvenle çocuklar için geleceğe yürüyeceğini kaydetti. Tatar, “Liderlik sorumluluğum, halkımızı bu hedefe kararlılıkla taşımaktır” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde , Rum lider Nikos Hristodulidis’in de katılımıyla New York’ta gerçekleştirilen üçlü görüşmede Kıbrıs Türk tarafının vizyonunu ve kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmeye katılımının, Türk tarafının diyaloga açık olduğunun ve iki halk arasındaki temasların geliştirilmesine verdiği önemin açık göstergesi olduğunu vurguladı..

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıllardır federal temelde yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını hatırlatarak, “Federal çözüm denemeleri artık geride kalmıştır. Çözümün yolu, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı, yan yana yaşayan iki devlettir” dedi. Değişim, oyunun kuralları değiştiğinde gelir” sözleriyle vizyonunu net bir şekilde dile getirdi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 yıldır enerji, ticaret, turizm, çevre, insani konular alanlarında yapıcı öneriler sunduğunu belirtti..

..Özellikle Haspolat ve Akıncılar’da yeni sınır kapılarının açılmasının önemine bir kez daha değinerek, “Bu adımlar, halklarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracağı ve güven yaratacağı kesindir. Ancak Rum zihniyeti burada da kendini gösteriyor” dedi. Tatar ayrıca, geçtiğimiz Temmuz ayında New York’ta üzerinde uzlaşılan yeni 4 girişimi hatırlattı:

Kültürel eserlerin değişimi , mikroplastik kirliliğiyle mücadele , bölgesel hava kirliliği yönetimi ve sivil toplumun iki taraf arasında yapılan çalışmalara katkı yapması. Ersin Tatar, bu girişimlerin sembolik kalmaması, hayatı doğrudan etkileyen somut projelere dönüşmesi gerektiğini ve Kıbrıs Türk tarafının da buna hazır olduğunu söyledi..

..Ersin Tatar, Rum liderin BM Genel Kurulu’nda Türk tarafına yönelik kullandığı dili sert ifadelerle şöyle eleştirdi: “Rum lider birkaç gün önce Genel Kurul kürsüsünden tahammülsüzlük, düşmanlık ve hakaret dolu sözler sarf etmiştir. Bu samimiyetsizlik çözüm veya güven artırma arayışına değil; gerilime hizmet etmektedir.”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ayrıca Rum tarafının son dönemdeki tutumunu örnekleriyle ortaya koydu: “INTERPOL mekanizmalarının suistimali, Türk tarafıyla temas eden devletlerin ve devlet yetkililerinin hedef alınması, Limasol yangını sırasında yardımımızın reddedilmesi, yeni geçiş kapılarına engel olunması, artan silahlanma yatırımları ve şimdi KKTC’nin en önemli ihraç ürünü hellimin başka ülke pazarlarına girmesini engelleme siyaseti” ..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu sağlıklı bir zihniyetin ürünü olamaz. Bunlar iki taraf arasındaki güveni zedeleyen adımlardır” dedi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Kıbrıs Türk halkı temel insan haklarına erişmek, özden gelen haklarının teyidini görmek istemektedir. Rum tarafının samimiyetsiz ve tek yanlı tutumuna rağmen vizyonumuz açıktır: Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün teyidiyle başlayacak süreçte, iki devletin iş birliğine dayalı bir uzlaşıyla adada kalıcı barış ve istikrar sağlanacaktır. Öğretilmiş çaresizlikleri aşarak, büyük bir özgüvenle çocuklarımız için geleceğe yürüyeceğiz. Liderlik sorumluluğum, halkımızı bu hedefe kararlılıkla taşımaktadır” dedi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..