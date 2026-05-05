Kıbrıs Türk Tarih Kurumu’nun (KTTK) Başkanlığına İsmail Bozkurt getirildi.

KTTK'dan yapılan açıklamaya göre, KTTK, ilk Olağan Genel Kurulu, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Genel Kurul’da, Divan Kurulu İsmail Bozkurt, Serkan İpekçi, Cem Kayaoğlu ve Fatih Fındıklı’dan oluştu. Genel Kurul, Divan Kurulu Başkanı İsmail Bozkurt’un açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından, katılımcılara Çalışma Raporu sunuldu. Raporun oy birliği ile onaylanmasının sonrasında ise yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçimleri yapıldı.

Tek aday olan İsmail Bozkurt, oy birliği ile Kıbrıs Türk Tarih Kurumu başkanlığına getirildi.

Seçimler sonucunda kurullar şöyle şekillendi:

Yönetim Kurulu: Mehmet Balyemez, Ahmet Erdengiz, Hatice Özler Şahin, Serkan İpekçi, Hasan Topal ve Cavit Atalar.

Denetleme Kurulu: Cem Kaynakoğlu, Ejdan Sadrazam, Mesut Yalvaç (asil üyeler), Fatih Fındıklı, Zeki Akçam (yedek üyeler).

Disiplin Kurulu: Mete Özsezer, Refik Hazır, Şifa Çolakoğlu.

Genel Kurul, Kurum’un yeni dönemine dair görüş ve temennilerin tartışılmasıyla sona erdi.