İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Erkay Özgör, “Önce insan, önce güvenlik” anlayışının tüm işyerlerinde temel ilke haline gelmesi gerektiğini belirterek, üretimin devamlılığının ancak çalışanların sağlığı ve güvenliği garanti altına alındığında mümkün olduğunu kaydetti.

Birlik Başkanı Erkay Özgör, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işyerlerinde eksiksiz şekilde sağlanmasının yasal bir zorunluluk olduğunu, bunun hayati bir gereklilik olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

“Sahadan elde edilen bulgular, birçok işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ya hiç alınmadığını ya da yalnızca mevzuata uyum sağlamak amacıyla sınırlı ve yüzeysel şekilde yürütüldüğünü göstermektedir” diyen Özgör, iş sağlığı ve güvenliğinin, belge tamamlamaktan ibaret olmadığını, çalışanların hayatını doğrudan koruyan sistematik ve sürekli bir süreç olduğunu kaydetti.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir nitelikte olduğunu vurgulayan Özgör, ancak gerekli profesyonel hizmetlerin alınmaması, risk değerlendirmelerine uyulmaması ve işyerlerinde kalıcı bir güvenlik kültürünün oluşturulamamasının, bu önlenebilir kayıpların devam etmesine neden olduğunu belirtti.

İşverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini bir maliyet unsuru olarak değil, yasal bir yükümlülük, aynı zamanda sürdürülebilir üretimin temel şartı olarak görmesi gerektiğinin altını çizen Erkay Özgör, işyerlerinde yetkin iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile çalışılmasının, risklerin önceden tespit edilmesi, gerekli önlemlerin zamanında alınması ve çalışanların bilinçlendirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

-“Kalıcı ve etkili bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmadan, önlemler sürdürülebilir olmaz"

“Kalıcı ve etkili bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmadan, alınan önlemlerin sürdürülebilir olması mümkün değildir” diyen Özgör, şöyle devam etti:

“Güvenlik kültürü, sadece kurallar bütünü değil, tüm çalışanlar tarafından benimsenen bir davranış biçimi olmalıdır. Bu kültürün oluşması için eğitimlerin nitelikli hale getirilmesi, işverenlerin kararlı duruş sergilemesi ve çalışanların sürece aktif katılım sağlaması gerekmektedir.”

4-10 Mayıs haftasının, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin zorunluluğunun hatırlandığı değil, etkin şekilde uygulandığı bir dönüm noktası olması gerektiğini belirten Özgör, birliğin, bu alandaki farkındalığın artırılması ve uygulamaların güçlendirilmesi adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.