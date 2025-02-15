KIBRIS Medya Grubunun Kurucusu, Ünlü İş İnsanı Asil Nadir 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Asil Nadir’in vefatını, eşi Nur Nadir sosyal medya hesabından yayınladığı vasiyeti ile duyurdu.

Asil Nadir, “ Bu Topraklarda Doğmuş ve Ölmüş Bir Kıbrıslı Olarak Size Vasiyetim, Her Şeye Rağmen Bu Topraklara Sahip Çıkmanızdır” diyerek son mesajını verdi.

10 Şubat tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan habere göre; KIBRIS Medya Grubunun kurucusu, ünlü iş insanı Asil Nadir, bir süredir tedavi gördüğü Kolon Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

Dünyanın dört bir yanına yatırım yapan, olanaklarını ülkesi ve Kıbrıs Türk Halkı için kullanan iş insanı Asil Nadir, hakkın rahmetine kavuştuğunda 83 yaşındaydı. 1980’lerdeki ekonomik yükselişi, İngiltere ve Türkiye’deki atılımlarıyla dünyanın en zengin insanları listesine de giren Nadir, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. 4 Şubat’ta kaldırıldığı Kolan Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Nadir için kan bağışı çağrısı da yapılmıştı..

..Eşi Nur Nadir, Asil Nadir’in vefatının ardından sosyal medya hesabından bir vasiyet paylaştı. “Benim Aziz Kıbrıslı Kardeşlerim” ifadeleriyle başlayan yazısında Nadir, halktan ülkeye sahip çıkmasını istedi. Nur Nadir’in yayınladığı vasiyette Asil Nadir, “Bu Topraklarda Doğmuş ve Ölmüş Bir Kıbrıslı Olarak Size Vasiyetim Her Şeye Rağmen Bu Topraklara Sahip Çıkmanızdır” diyerek son mesajını verdi..

..1941’de Lefke’de doğan, 20’li yaşlarda ailesiyle Londra’ya taşınan ve iş hayatına konfeksiyon sektöründe başlayan Asil Nadir, İngiltere’de Polly Peck şirketinin hisselerini satın almış; gıda, elektronik ve hizmet sektörlerinde de faaliyet gösteren şirket kısa sürede İngiltere’nin en büyük grupları arasına girmişti. Türkiye’de elektronik ve medya alanlarında yatırımları olan Asil Nadir, Güneş ve Günaydın gazetelerini de satın almıştı..

..1974 Barış Harekatı sonrasında maddi olanaklarını ülkesi için kullanan Asil Nadir, üreticiler için önemli adımlar atmış, binlerce insana iş olanağı sağlamış, Avrupa pazarına ulaştırdığı narenciyeyle de anılır olmuştu..

..Bir dönem ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi olan, birçok gazetecinin yetişmesine de olanak sağlayan Kıbrıs Gazetesi’ni de kuran Nadir hakkında “hırsızlık” suçlamasıyla İngiltere’de dava açılmış ve hapse mahkum edilmişti..

..1993 yılında 3,5 milyon sterlin kefaletle serbest bırakılmasının ardından kendisine ait özel uçağıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kaçan Asil Nadir, hakkındaki suçlamalardan aklanmak için 2010’da kendi arzusu ile İngiltere’ye gitmiş ve yargı huzuruna çıkmıştı..

..10 yıl hapse mahkum edilen ve 4 yılın ardından cezasının geriye kalanını Türkiye’de çekmesi kararlaştırılan Asil Nadir, Türkiye tarafından serbest bırakılmasıyla 2016’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmüştü..

.. Kurucusu olduğu Kıbrıs Gazetesi’ni 2022’de satan Asil Nadir, Kıbrıs Türk Halkına hitap ettiği veda yazısında “Kıbrıs Sevdamın Ağır Bedelleri Oldu. Ödedim. Hiç Pişman Değilim” ifadelerini kullanmıştı..

..Kıbrıslı Türklerin dünya ölçeklerinde başarılara imza atabileceğinden her zaman emin olduğunu da belirten Asil Nadir, “Özgüvenimizi Yüksek Tutup, Her Zaman Çalışalım” mesajını vermişti.

10.02.2025 tarihli Kıbrıs Gazetesinin 16. Sayfasında yer alan mesajında Asil Nadir şöyle diyor:

Benim Aziz Kıbrıslı Kardeşlerim

Ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Babam İrfan Nadir kendimi bildim bileli Kıbrıs aşığı olarak Kıbrıslılara son nefesine kadar hizmet etti. Ben de böyle bir adamın oğlu olarak babamda olan bu gönül yarasını ve davasını üstlendim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü emeklerimi ve tüm imkanlarımı feda ettim. İhanet edenler daim içimizdeydi. Ama her şeye rağmen hiç pes etmedim. Lütfen siz de pes etmeyin. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim, bu kurumlar da bizim, önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın. Hayata geçirmemem için beni engellemiş olsalar da sizlerin tüm bu zorlukları aşacağınızdan emin ve müsterihim. Her biri sizi dünya ile bağlayacak ve onurlu yaşamanızı sağlayacak projeleri size adadım. Size vasiyetimdir ki, Kıbrıs’ın var oluşu ve Kıbrıs halkı için projeleri hayata geçirin.

Sevgili Kardeşlerim

Bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar. Ölüm bir haktır. En azından bu tiyatroya ara versinler..

..Benim vefakar eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir’i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim nur Nadir’e bıraktım..

..Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünyada tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere,

Birbirinize Emanet Olun

Asil Nadir

10.02.2025 tarihli Kıbrıs Gazetesinde yer alan “Asil Nadir, Öldü” dediler inanmadım başlıklı makalesinde sayın Hasan Hastürer “Asil Nadir, 1990’lara gelirken Rauf R. Denktaş ve UBP’ye ciddi finansal destek verdi. KIBRIS Gazetesi Kıbrıs Türk basınından öte Kıbrıs Türk toplumuna armağanıydı. 30 Kasım 2022’de KIBRIS Gazetesi el değiştirirken, Kıbrıs Türk halkına hitaben yazısının bir bölümü şöyleydi:

“11 Temmuz 1989’da, ilk sayısı Kıbrıslı kardeşlerimle buluşan KIBRIS gazetesi de bu anlayışın ürünüdür. Her fırsatta anımsar ve anımsatırız. Kıbrıs gazetesinin ismi rastgele seçilmiş bir isim değildir. Halkın nabzı tutularak belirlenmesi de şeklen olmamıştır. Çünkü, İlk günden KIBRIS gazetesine hayat veren ekip, Kıbrıs Türk halkıyla, tam bir bütünlük içinde hareket etmenin yaşamsal önemine, gerekliliğine inanmıştır..

..Herkes doğup büyüdüğü toprakları farklı sever. O sevgidir topraklarımızı VATAN yapan. O sevgidir, Kıbrıs adasını bizler için cennet yapan. KIBRIS gazetesi, Kıbrıs’ımızı, Kıbrıs sevdamızı yaşatan gazetedir”.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkı olarak Asil Nadir’in vefatı nedeni ile derin bir üzüntü içindeyiz. Asil Nadir’in iş dünyasındaki liderliği ve yarattığı değerler gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir. Asil Nadir’i saygı ve minnetle anarken ailesine ve yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Allah Rahmet Eylesin. Tanrı Rahmetini Eksik Etmesin. Nurlar İçinde Yatsın..