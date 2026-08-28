Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, FC Barcelona adına Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesi planlanan çocuk futbol kampının iptal edilmesi için yürütülen girişimlerin diplomatik yollarla sürdürüldüğünü belirterek, “Uluslararası alanda tanınmış bir devletin yapması gerekeni aynen yapıyoruz” dedi.

Letymbiotis, dün yaptığı açıklamada, İspanyol devi FC Barcelona adına lisanslı olarak Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesi planlanan çocuk futbol kampının iptal edilmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin konuştu.

“Diplomasi yoluyla hareket ediyoruz ve yaptığımız şey, gerçek durumu açıkça ortaya koymaktır” diyen Letymbiotis, Güney Kıbrıs’ın uluslararası alanda tanınmış bir devlet olarak bu yönde hareket ettiğini savundu.

Letymbiotis, açıklamasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) arasında 2013 yılında imzalanan anlaşmaya da değindi.

1955 yılında, Kıbrıslı Türk takımlarının kiliseye ait sahalarda maç yapmasının yasaklanmasının ardından kurulan KTFF'nin, KOP'a katılmasını öngören anlaşmanın, Kıbrıs Türk futbolunun uluslararası alanda tanınmasının önünü açması amaçlanmıştı.

Anlaşma, 2013 yılında Zürih'te dönemin KOP Başkanı Costas Koutsokoumnis ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından, dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michel Platini'nin huzurunda imzalanmıştı. Kıbrıs Türk futbol kulüpleri de anlaşmayı 2015 yılında oybirliğiyle onaylamıştı.

Ancak 2016 yılında çıkan haberlerde, anlaşmanın hayata geçirilemediği ve uygulamaya yönelik müzakerelerin usule ilişkin bir anlaşmazlık nedeniyle tıkandığı belirtilmişti.

KOP, KTFF'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne kayıt yaptırmasını talep ederken, KTFF federasyonun Kıbrıs Cumhuriyeti'nden daha önce kurulmuş olması nedeniyle varlığının otomatik olarak tanınması gerektiğini savunmuştu. KTFF'den kuruluşunu kanıtlayan belgeler istenmesine rağmen bu belgelerin sunulmaması üzerine Koutsokoumnis, prosedürün devam edemeyeceğini açıklamıştı.