Ülkemizin başarılı sporcularından Kemal Elektrikçi, Eylül ayında katılmayı hedeflediği “çift demiradam” yarışı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Elektrikçi, bu kapsamda Limasol’da düzenlenen maraton yarışına katılarak parkuru başarıyla tamamladı. Daha önce Baf ve Larnaka’da da yarışlara katılan sporcu, bu deneyimlerin hedeflerine ulaşma yolunda önemli katkı sağladığını ifade etti.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Elektrikçi, tüm katılımcıları tebrik ederken organizasyonda görev alan yönetici ve hakemlere teşekkür etti. Ayrıca İbrahim Teksamancı ile birlikte koştuğunu belirten başarılı sporcu, Teksamancı’nın ilk maratonunu hedeflenen sürede tamamlamasına destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kemal Elektrikçi, “Adım adım hedefe doğru çalışmalara devam” sözleriyle hazırlık sürecine kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.