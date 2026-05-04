KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden milli atleti Ada Kafa ve, Bulgaristan’da düzenlenecek U18 Mladost Meeting yarışmasında ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

Antrenörü Hasan Maydon ile büyük hedeflerle sezona başlayan Ada Kafa, 9-10 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’ın Ruse kentinde düzenlenecek U18 Mladost Meeting yarışmasında Türkiye Milli Takımı adına 800 metre branşında yarışacak.

Bu sezon oldukça iyi derecelere imza atan, Avrupa U18 barajını geçen, Dünya U20 barajına oldukça yaklaşan Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydon’un katılım göstereceği bu yarışma Avrupa’da yer alacakları ilk yurt dışı yarışma olacak.