Açık Su Yüzme Dünya Kupası etaplarında kulaç atacak yüzücümüz Doğukan Ulaç sezonu Mısır'da açacak.

Doğukan Ulaç'ın bu yıl katılacağı etaplar şu şekilde gerçekleşecek, • 27-28 Mart: Soma Bay – Mısır* 24-25 Nisan: İbiza – İspanya• 1-2 Mayıs: Golfo Aranci – İtalya• 20-21 Haziran: Setúbal – Portekiz.

Dünya Kupası’nın ilk ayağında 10 km yarışında mücadele edecek olan sporcumuz, 25 Mart’ta Mısır’ın Hurghada kentine geçiş yapacak. Yarış saat 10.00’da start alacak.

Toplamda kadın ve erkek kategorilerinde 124 sporcunun katılacağı organizasyonda Olimpiyat şampiyonları ve birçok elit seviyede yüzücü de yer alacak. Milli sporcumuz Doğukan Ulaç, güçlü rakiplerine karşı üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.