Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları devam ediyor. Oyunlar kapsamında KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde Üniversiteler Atletizm Yarışları 5-6 Mayıs tarihlerinde Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. İki günlük yarışlarda üniversiteler kıyasıya yarışırken Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kadınlarda ve erkeklerde birinci oldu.

Kadınlarda Lefke Avrupa Üniversitesi ikinci olurken, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi üçüncü olarak yarışları tamamladı.

Erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi ikinci olarak yarışları tamamlarken, Lefke Avrupa Üniversitesi ise üçüncü olarak yarışları noktaladı. Takım sıralamaları şöyle:

Kadınlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi – 8690 Puan

Lefke Avrupa Üniversitesi – 3580 Puan

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi – 2737 Puan

Girne Amerikan Üniversitesi – 1882 Puan

Uluslararası Final Üniversitesi – 1567 Puan

Erkekler

Doğu Akdeniz Üniversitesi – 10963 Puan

Girne Amerikan Üniversitesi – 8582 Puan

Lefke Avrupa Üniversitesi – 7292 Puan

Uluslararası Final Üniversitesi – 5541 Puan

Yakın Doğu Üniversitesi – 4964 Puan

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi – 3331 Puan

Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi – 2384 Puan