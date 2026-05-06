Türkiye Atletizm Federasyonu organize edilen Türkiye Yarı Maraton Ligi Final yarışmaları Konya’da yapıldı. Konya Atletizm İl Temsilciliği 2026 sezonu 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu ve Türkiye Yarı Maraton Lig şampiyonası finali yarışmalarına 5 takım katıldı. 5. Uluslararası Konya yarı maraton (21 Km) yol koşusuna katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti atletlerimiz Hakan Tazegül, Necat Çapun, Yusuf Gökalp dereceye girmeyi başardılar.

ZİRVE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ’NÜN

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde faaliyet gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Kır Koşusu Takımı, atletizm dünyasında zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Sezonun en prestijli atletizm organizasyonları arasında yer alan bu zorlu mücadelede, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takım olarak Ligi Şampiyon olarak bitirdi. Uluslararası Konya Yarı Maratonu ve Türkiye Yarı Maraton Ligi Şampiyonası Finaline katılan 5 takım arasından Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı olarak Ligi Şampiyon olarak tamamlarken Trabzon Spor Kulübü ikinci, İstanbul Atletizm Spor Kulübü üçüncü oldu. Konya'daki zaferle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü, Türkiye Yarı Maraton Ligi'ndeki üst üste beşinci kez Türkiye Şampiyonu elde ederek atletizm tarihinde kırılması güç bir seriye imza attı.

6 DERECE VE YAĞIŞ VARDI

Konya’da olumsuz hava şartları sonucunda 6 derece yağışlı olmasından dolayı 21 km uzun mesafe koşuyu oldukça etkilerken, tüm atletler oldukça zorlandıkları bir yarışı koşmak zorunda kaldılar.

HAKAN TAZEGÜL İKİNCİ

5. Uluslararası Konya Yarı Maraton (21 Km) yol koşusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı ile katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti atletlerimiz Hakan Tazegül 45-49 yaş grubunda yarışırken ciddi şekilde soğuk algınlığı, üst solunum yollarında ve ciğerlerinde dolu olmasına rağmen 21 km yol koşusunu 1 saat, 15 dakika, 49 saniye ile Türkiye genelinde ikinci olarak tamamladı.

45-49 VE 35-39 YAŞ GRUPLARI

5. Uluslararası Konya Yarı Maraton (21 KM) yol koşusuna 45-49 yaş grubunda katılan ülkemiz atletlerinden Necat Çapun 1 saat, 17 dakika, 22 saniye ile dördüncü, 35-39 yaş grubunda ise diğer başarılı atletimiz Yusuf Gökalp 1 saat 14 dakika 05 saniye ile dördüncü oldu.

TÜRKİYE YARI MARATON FİNAL SONUÇLARI

Türkiye Atletizm Federasyonu, Konya Atletizm İl Temsilciliği 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu ve Türkiye Yarı Maraton Lig yarışması (21 KM) sonuçları şöyle.

1. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü

2. Trabzon Spor Kulübü

3. İstanbul Atletizm Spor Kulübü

5. Uluslararası Konya Yarı Maraton (21 Km) yol koşusu sonuçları şöyle.

Ferdi Dereceler

45-49 Yaş Grubu (21 KM)

Hakan Tazegül Türkiye Genelinde 2.ci 1:15:49

Necat Çapun Türkiye Genelinde 4.ci 1:17:22

35-39 Yaş Grubu (21 KM)

Yusuf Gökalp Türkiye Genelinde 4.cü 1:14:05