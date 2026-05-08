Triatlon Federasyonu ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek Gençlik Sprint Triatlonu 17 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Triatlon Federasyonu’nun sprint mesafede düzenleyeceği sezonun ilk yarışına kayıtlar devam ediyor.

Mehmetçik Belediye plajında gerçekleşecek Gençlik Sprint Triatlonu’nda sporcular 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek ve 5 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.

Yarışma 17 Mayıs Pazar sabah saat 07:30’da başlayacak.

Yarışa kayıt olmak isteyen sporcular federasyonun sosyal medya hesapları veya web sitesini takip ederek işlemlerini yapabilir.