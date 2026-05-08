KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden milli atleti Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydon, Bulgaristan’da düzenlenecek U18 Mladost International Meeting yarışması için Türkiye Milli Takım kafilesine dahil oldu.

Bu sezon büyük hedeflerle yarışan Ada, cumartesi günü gerçekleşecek yarışta Türkiye Milli Takımı adına 800 metre branşında yarışacak.

Sezona harika bir başlangıç yapan, Türkiye’de salon şampiyonalarında şampiyonluklar elde eden Ada daha önce Avrupa U18 barajını geçerken, Temmuz ayında İtalya’da düzenlenecek Avrupa U18 Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Ada, Bulgaristan’daki ilk yurt dışı yarışı deneyiminde ve sonraki yarışlarda Dünya U20 barajını geçmek için yarışacak.