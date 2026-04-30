KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Liseli Gençler Atletizm Final Yarışmaları tamamlandı. Atatürk Stadı’nda yer alan iki günlük yarışların ardından kızlarda Necat British College (Lefkoşa) ve erkeklerde Kurtuluş Lisesi şampiyon oldu.

İlk gün yapılan yarışlarda ilk dört sırada yer alan takımlar arasında ikinci günde herhangi bir değişiklik olmazken, kızlarda ikinci Kurtuluş Lisesi, üçüncü Namık Kemal Lisesi ve dördüncü Gazimağusa Türk Maarif Koleji oldu.

Erkeklerde ikinci Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, üçüncü Namık Kemal Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji dördüncü olarak finalleri tamamladı.

ADA KAFA’DAN YENİ REKOR

Finallerin ikinci gününde 800 metre branşında Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcusu Ada Kafa kendisine ait rekoru geliştirdi. Elemelerde 2:15.32’lik dereceyle rekor kıran Ada, 2:11.87’lik Avrupa barajına yakın bir derece koşarak kendisine ait rekoru yaklaşık üç buçuk saniye geliştirmiş oldu.

LAKADAMYALI MADALYASINI ALDI, REKOR BANDINI TAKTI

Kızlar çekiç atamada ilk gün elde ettiği 32.16’lık derecesi ile kendisine ait rekoru geliştiren Bülent Ecevit Anadolu Lisesi sporcusu Süreyya Lakadamlayı, ikinci günde düzenlenen törende madalyasını aldı, rekor bandını taktı.

Finaller sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Genç Kızlar

1. Necat British Kolej (Lefkoşa) - 652 Puan

2. Kurtuluş Lisesi - 599 Puan

3. Namık Kemal Lisesi - 491 Puan

4. Gazimağusa Türk Maarif Koleji - 472 Puan

5. Bekirpaşa Lisesi - 395 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 380 Puan

7. Lefke Gazi Lisesi - 349 Puan

8. Erenköy Lisesi - 335 Puan

Genç Erkekler

1. Kurtuluş Lisesi - 935 Puan

2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi - 871 Puan

3. Namık Kemal Lisesi - 834 Puan

4. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 786 Puan

5. Lapta Yavuzlar Lisesi - 708 Puan

6. Bekirpaşa Lisesi - 677 Puan

7. Lefkoşa Türk Lisesi - 670 Puan

8. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 646 Puan