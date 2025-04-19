AKSA 1.LİG
BUGÜN
Yeniboğaziçi – U. Maraş: 4 - 1
Hamitköy – Türk Ocağı: 0 – 2
Binatlı – Düzkaya:
Vadili – A. Kozanköy: 0 - 7
Çanakkale – Mormenekşe: 0 – 7
S. Geçitkale – Yalova: 4 – 0
M. Hacıali Yılmazköy – Dipkarpaz: 3 – 0
AKSA SÜPER LİG
20 NİSAN PAZAR (Saat 16.00)
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe(Fehim Dayı)
Cihangir Stadı: Cihangir – Çetinkaya (Burak Mandıralı)
İskele Cumhuriyet Stadı: DND Gençler Birliği – C. B. Gençlik Gücü (Osman Özpaşa)
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – A. Yeşilova (Zekai Töre)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü(Şakir Azizoğlu)
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: T.H Dumlupınar – Doğan Türk Birliği (Kerem Eran)
Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Gönyeli (Turgay Misk)