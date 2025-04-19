AKSA 1.LİG

BUGÜN

Yeniboğaziçi – U. Maraş: 4 - 1

Hamitköy – Türk Ocağı: 0 – 2

Binatlı – Düzkaya:

Vadili – A. Kozanköy: 0  - 7

Çanakkale – Mormenekşe: 0 – 7

S. Geçitkale – Yalova: 4 – 0

M. Hacıali Yılmazköy – Dipkarpaz: 3 – 0

AKSA SÜPER LİG

20 NİSAN PAZAR (Saat 16.00)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe(Fehim Dayı)

Cihangir Stadı: Cihangir – Çetinkaya (Burak Mandıralı)

İskele Cumhuriyet Stadı: DND  Gençler Birliği – C. B. Gençlik Gücü (Osman Özpaşa)

Akçay, Dağman ve Korbay’a emanet Akçay, Dağman ve Korbay’a emanet

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – A. Yeşilova (Zekai Töre)

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü(Şakir Azizoğlu)

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: T.H Dumlupınar – Doğan Türk Birliği (Kerem Eran)

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – Gönyeli (Turgay Misk)