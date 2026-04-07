KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de 10. haftanın açılış karşılaşmasında China Bazaar Ada, Çetinkaya’yı 93-58 mağlup ederek haftaya güçlü bir başlangıç yaptı.

MAGEM Arena’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, baştan sona üstün bir performans sergiledi. Maça hızlı başlayan China Bazaar Ada, ilk periyodu 21-7 önde kapatarak erken farkı yakaladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ekip, 9-0’lık seriyle farkı açtı ve devreye 48-23 üstün girdi.

Üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutan China Bazaar Ada, Aral Eker’in katkısıyla farkı korudu ve son bölüme 70-42 önde girdi. Final periyodunda Halil Çetinyay ve Enis Ramadan İmralı’nın sayılarıyla üstünlüğünü pekiştiren ev sahibi ekip, parkeden 93-58’lik net bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada China Bazaar Ada adına Alpay Şerebetcioğlu 10 sayıyla öne çıkarken, Aral Eker 8 sayılık katkı verdi. Çetinkaya’da ise Nasse Yapo I.E. Joel 12 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.