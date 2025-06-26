Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizin en güzel sahil ve doğasının bulunduğu yer olarak bilinen Karpaz sahillerinin durumunu özetleyen bazı fotoğrafları bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Doğasever vatandaşlarımız, ailecek kısa bir tatil için gittikleri Karpaz bölgesinde sahillerdeki kirliliğin hat safhaya ulaştığını görmekten dolayı adeta kahrolduklarını belirterek “El değmemiş doğası ve sahilleriyle övündüğümüz Karpaz bölgesinin bazı kendini bilmezler tarafından hunharca kirletildiğini görmek bizleri kahretti “dediler.

Özellikle sahillerin çok fazla evsel atık, pet şişe ve benzeri şeylerle dolduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Bunlar sahillere tek başına gelmediler. Mutlaka birileri oralarda yiyip-içip sonrada çöplerini sahilde bırakıp gidiyorlar” diyerek isyan ettiler.

Doğayı ve çevremizi temiz tutmanın gelecek nesillere borcumuz olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız herkesi doğaya karşı duyarlı olmaya davet ettiler.