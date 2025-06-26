Güney Kıbrıs'ta Larnaka ve Limasol'a İsrailli akını oldu.

İki şehirde yaşayan İsrailli sayısı 10 bini geçti. Şehirlerde yaşayan Rumların yerini, İsrailliler almaya başladı.

Bu değişim Rum muhalefetini ve medyasını da rahatsız etmeye devam ediyor.

Rumların en popüler gazetelerinden Politis yazarı Yiannis Pazouros da İsrail akınına bir an önce önlem alınması gerektiği uyarısı yapıyor ve ''İsrail’in güney Kıbrıs’ta toplu mülkler almasının arkasında Mossad’ın bir planının olabileceğini'' söylüyor.

Limasol ve Larnaka’da yerel halkın mülk almasının imkansız hale geldiğini kaydeden Pazouros, ‘’İsrailliler bu iki ilçede toplu halde mülkler alıyor’’ dedi.

Toplu mülklerin satışı ile Limasol'da ve Larnaka’da büyük sorunlar yaratıldığını anlatan Rum yazar, ''Bunun İsrail devletinin organize bir planı mı yoksa iyi planlanmış bir Mossad operasyonu mu olduğunu bilmiyorum. Ama bundan çok şüpheliyim'' ifadelerini kullandı. Yazar şöyle devam etti:

İsrailliler multi milyonerler yatırım için toplu mülkler satın alıyor (KKTC’de yaptıkları gibi). Orta sınıf İsrailliler de İsrailin yakınında bir ülkede; ikinci bir ev sahibi olmak istiyor, şu anda olduğu gibi gemilerle geliyorlar.

Buradaki büyük sorun, Limasol ve Larnaka'da sunulan fiyatların İsrailliler için çok cazip, Kıbrıslılar içinse caydırıcı olması.

Kıbrıslı emlakçılar, İsraillileri altın yumurtalayan tavuk görüyor. Bu süreç bir kere başladığında, durdurmak zor. Evet, bu olgu bizi ciddi şekilde endişelendirmeli.

Gerçekte de ciddi uluslararası yayınlar Kıbrıs'tan İsrail'in arka bahçesi olarak bahsediyor.

Biz bir zamanlar Rus oligarkların arka bahçesiydik ve bunun bedelini ödedik. Aynı acıyı çekmemek için önlemler alalım, bize kalan vatanımızın yarısı için.

YAHUDİLER NEDEN KIBRIS'TAN ARAZİ ALIYOR?"

Öte yandan Rum basınının yüksek tirajlı gazetelerinden Politis, "Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs'tan arazi alıyor?" başlığı ile yayımladığı haberinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) ev ve arazi alan İsraillileri sayfalarına taşıdı.

Politis'in internet sitesinde yer alan haberde, İsrail-İran çatışmalarının ardından GKRY'ye giden İsraillilerin sayısının 15 bine ulaştığı belirtildi.

"Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs'tan arazi alıyor?" başlığıyla yayımlanan haberde, Kovid-19 salgını sırasında da İsraillilerin GKRY'yi arka bahçeleri gibi kullandıklarına dikkat çekilerek, Yahudi Chabad Örgütü'nün, Güney Kıbrıs'taki varlığına işaret edildi.

Haberde, GKRY'ye gelen Yahudilerin neredeyse bir şehir kurdukları savunularak, Güney Kıbrıs'ta Chabad Örgütü'ne ait 6 ev, bir sinagog, bir anaokulu, bir Mikve (dini ritüel banyosu), bir Kaşrut (Yahudiler için 'Helal' sertifikasyon kuruluşu), bir mezarlık ve yaz programları için aktivite alanı bulunduğu bilgisine yer verildi.