AKSA Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü’nde teknik direktör Turan Altay’ın ekibi yeniden oluşturuluyor.

Turan Altay’ın ekibindeki yeni yardımcı antrenör Hasan Kargılı oldu. Birçok ekipte menajerlik ve yardımcı antrenörlük görevi yapmış olan Hasan Kargılı son olarak ise Küçük Kaymaklı’da teknik direktörlük yapmıştı. Küçük Kaymaklı Akademi’de de görev yapmış olan Hasan Kargılı, China Bazaar Gençlik Gücü’nde yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

Öte yandan Latif Sakar’ın ise kaleci antrenörü, olarak görev üstlendiği China Bazaar Gençlik Gücü’nde teknik direktör Turan Altay’ın ekibine 1 kişinin daha katılması bekleniyor.