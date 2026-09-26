Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu Yusuf Bakar Mehmet V. Çelik

K. Kaymaklı: Salih Ökten Babatunde T. Adeniji (Dk.77 Alpay) Bahadır Göçben Billy Michael Boran Cevat Esenler Deran Çöllo (Dk.57 Arseven) Emre Nazik, Godwin Odibo Hasan Çakır Kaan Erdoğan (Dk.71 Arda) Tuğrul Çiftçioğlu (Dk.71 Arcan)

Karşıyaka: İrfan Özbay Ababacar Sarr (Dk.53 Ali Recaioğlu) Mahfouz Kande Doğukan Altuntaş (Dk.73 Mehmet) Hanibal Fawzi İlker İnceler, Isaac Owusu Kaan Savaşkan (Dk.89 Gökhan) Yoane Claude Lasme Süleyman Batuk Wesley N. Mcdonald

Goller: Dk.7 Godwin Odibo, Dk.79 Billy Michael (K. Kaymaklı)

AKSA Süper Lig’de 3. hafta mücadelesinde Küçük Kaymaklı bu sezon evinde ilk maçında sezona 2’de iki yaparak başlayan Karşıyaka’yı konuk etti.

Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Şakir Azizoğlu’nun yaptığı mücadelede K.Kaymaklı takımı haftaya namağlup giren Karşıyaka’yı 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini ve puanlarını almayı başardı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi K.Kaymaklı takımı oldu ve aradığı golü de erken buldu.

Dk. 7 K: Kaymaklı takımı yabancı oyuncusu Godwin Odibo’nun golüyle öne geçti ve bu ilk devrenin de skoru oldu. 1 – 0

İkinci devrede Karşıyaka, beraberlik için yüklense de K. Kaymaklı savunmasını aşamadı.

Dk. 79’da K.Kaymaklı atağında Billy Michael attığı golle farkı ikiye çıkararak maçın sonucunu belirledi. 2 – 0