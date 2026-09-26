FIFA, Fenerbahçe Kulübüne 3 dönem transfer yasağı cezası uyguladı.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildi.

Fenerbahçe, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada nedeni duyuruldu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında FIFA'nın verdiği transfer yasağının geçici olduğu ve Youssef En-Nesyri'nin bonservisiyle ilgili olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgilidir.” denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti, “Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.”

Fenerbahçe'nin paylaşımında ödemenin yapıldıktan sonra transfer yasağının kaldırılıcağı belirtilerek, "Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır. Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.