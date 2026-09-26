Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Orhan Kuşappi

Geçitkale: Hüseyin(Mehmet), Yarkın(Ahmet), Burçin, Onur, Mustafa(Ramal) Berdan, Abdullah, Rifat(Arif), Batu(Hasan), Berat(Mert), Tochi Ukpeli

DND L. Gençler Birliği: Hamit, Yalçın, Erol, Galip, Kadir, Berk(Sertan), Bartu(Efe), İsmail(Ali Osman), Ozan(Barın), Şenol, Bülent(Olawoyin).

Goller: Dk. 27 İsmail, Dk. 60 Olawoyin, Dk. 81 Bartu (DND L. Gençler Birliği)

Aksa 1. Ligin 3. Haftasında henüz puanla tanışamayan Geçitkale ile ilk 2 haftayı iki galibiyetle kapatan DND L. Gençler Birliği Geçitkale stadı’nda kozlarını paylaştılar.

Orta hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı karşılaşmada konuk Gençler Birliği her iki devrede bulduğu gollerle sahadan 3 – 0 galip ayrılarak yoluna emin adımlarla devam etti.

Maça iyi başlayan ev sahibi Geçitkale olmasına karşın golü bulan Gençler Birliği oldu.

Dk.20 Geçitkale kontra atağında Rifat’ın pasıyla topla buluşan Berdan topla ceza sahası önüne kadar ilerleyerek sert şutunda kaleci Hamit topu kornere çeldi.

Dk.27 Gençler Birliği atağında soldan Geçitkale ceza sahasına yapılan ortada arka direkte İsmail ayak içiyle topu köşeden ağlara gönderdi.0-1

Dk.41 Organize gelişen Geçitkale atağında soldan topla Gençler Birliği ceza sahasına giren Tochi’nin yerden kestiği topa arka direkte gelişine vuran Berat’ın şutu yan ağlarda kaldı.

Dk. 44 Yine Geçitkale atağında Mustafa’nın pasıyla Gençler Birliği ceza sahasında topla buluşan Tochi kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

İkinci devreye Gençler Birliği Bülent’in yerine Olawoyin’i alarak oyuncu değişikliğiyle başladı.

Dk. 53 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Şenol-Olawoyin paslaşmasında Geçitkale ceza sahası içinde son olarak topla buluşan Şenol’un plase vuruşunda kaleci Hüseyin topu kornere çeldi.

Dk56 Geçitkale çıkmaya çalışırken kaptırılan topla buluşan Şenol kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Dk.60 Gençler Birliği atağında Geçitkale defansı arkasına atılan topa hareketlenen Olawoyin, kaleci Hüseyin’in topu ıskalamasıyla topla buluşan Olawoyin topu boş kaleye gönderdi.0 – 2

Dk. 81 Savunma güvenliğini bırakan Geçitkale takımının hatasını değerlendiren Gençler Birliği futbolcusu Bartu topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 0 – 3