AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
K. Kaymaklı – Karşıyaka: 2 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Mesarya: 5 – 0
27 Eylül Pazar (15.30)
Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Çetinkaya (Emre Çevikdal)
Gaziköy Şenol Stadı: Aslanköy – Doğan T. Birliği (Burak Mandıralı)
M. Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova – Cihangir (Evren Karademir)
28 Eylül Pazartesi (19.00)
Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe (Fatih Bardakçıoğlu)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar – Mağusa T. Gücü (Osman Özpaşa)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
Türk Ocağı – M. H. Yılmazköy: 2 – 1
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Maraş: 2 – 3
Çello Dikmen Gücü – Lapta :
Geçitkale – DND L. G. Birliği: 0 – 3
27 Eylül Pazar (15.30)
16 Ağustos Stadı: Lefke – Akdoğan (Mustafa Torun)
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Düzkaya (Şahin Coşkun)
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe - Yeniboğaziçi (Tufan Çerçioğlu)