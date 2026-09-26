AKSA SÜPER LİG

BUGÜN

K. Kaymaklı – Karşıyaka: 2 – 0

Baf Ülkü Yurdu – Mesarya: 5 – 0

27 Eylül Pazar (15.30)

Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Çetinkaya (Emre Çevikdal)

Gaziköy Şenol Stadı: Aslanköy – Doğan T. Birliği (Burak Mandıralı)

M. Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova – Cihangir (Evren Karademir)

28 Eylül Pazartesi (19.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe (Fatih Bardakçıoğlu)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar – Mağusa T. Gücü (Osman Özpaşa)

AKSA BİRİNCİ LİG

BUGÜN

Türk Ocağı – M. H. Yılmazköy: 2 – 1

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Maraş: 2 – 3

DTB ile CQUALS IFS arasında işbirliği protokolü imzalandı
DTB ile CQUALS IFS arasında işbirliği protokolü imzalandı
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Çello Dikmen Gücü – Lapta :

Geçitkale – DND L. G. Birliği: 0 – 3

27 Eylül Pazar (15.30)

16 Ağustos Stadı: Lefke – Akdoğan (Mustafa Torun)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Düzkaya (Şahin Coşkun)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe - Yeniboğaziçi (Tufan Çerçioğlu)