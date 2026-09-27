AKSA SÜPER LİG
K. Kaymaklı – Karşıyaka: 2 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Mesarya: 5 – 0
C. B. Gençlik Gücü – Çetinkaya: 3 – 0
Aslanköy – Doğan T. Birliği: 1 - 2
Alsancak Yeşilova – Cihangir: 0 – 2
28 Eylül Pazartesi (19.00)
Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe (Fatih Bardakçıoğlu)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar – Mağusa T. Gücü (Osman Özpaşa)
AKSA BİRİNCİ LİG
Türk Ocağı – M. H. Yılmazköy: 2 – 1
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Maraş: 2 – 3
Çello Dikmen Gücü – Lapta :
Geçitkale – DND L. G. Birliği: 0 – 3
Lefke – Akdoğan: 2 – 1
Göçmenköy – Düzkaya: 1 – 1
Mormenekşe – Yeniboğaziçi: 1 – 2