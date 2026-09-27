AKSA SÜPER LİG

Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı
Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı
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K. Kaymaklı – Karşıyaka: 2 – 0

Baf Ülkü Yurdu – Mesarya: 5 – 0

C. B. Gençlik Gücü – Çetinkaya: 3 – 0

Aslanköy – Doğan T. Birliği: 1 - 2

Alsancak Yeşilova – Cihangir: 0 – 2

28 Eylül Pazartesi (19.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe (Fatih Bardakçıoğlu)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar – Mağusa T. Gücü (Osman Özpaşa)

AKSA BİRİNCİ LİG

Türk Ocağı – M. H. Yılmazköy: 2 – 1

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Maraş: 2 – 3

Çello Dikmen Gücü – Lapta :

Geçitkale – DND L. G. Birliği: 0 – 3

Lefke – Akdoğan: 2 – 1

Göçmenköy – Düzkaya: 1 – 1

Mormenekşe – Yeniboğaziçi: 1 – 2