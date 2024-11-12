Süper Lig ekiplerinden Tremeşeli Holding Dumlupınar ile Teknik Direktör Evren Bahtıkara, karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

T. H Dumlupınar Kulübü ayrılığı şöyle duyurdu:

“HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER EVREN BAHTIKARA;

Yıllardır kulübümüzün her yaş kategorisinde görev yapmış ve başarılı olmuş "içimizden biri" olan Evren Bahtıkara hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Evren Bahtıkara'ya vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, ileriki kariyerinde başarılar dileriz.”

Öte yandan teknik direktör Evren Bahtıkara ise ayrılığı şöyle duyurdu:

“HER HİKAYENİN BİR SONU VAR...

Bazen MUTLU,

Bazen HÜZÜNLÜ,

Bazen YARIM KALAN...

Bu sonda hepsi var...

MUTLUYUM çünkü geride kalan süreçte kayıtlı kulüp tarihinin en başarılı sezonunu yaşadık ve bu süreçte çok güzel ve özel bir takım yarattık...

HÜZÜNLÜYÜM çünkü görevden ayrılırken evimden ve ailemden ayrılıyormuş gibi hissediyorum. İlk günden bugüne kadar kulübün çatısı altında çalıştığım tüm yönetici, teknik ekip, personel ve ÖZELLİKLE FUTBOLCU kardeşlerim benim için hepiniz çok özelsiniz. Birlikte geçirdiğimiz süre zarfında verdiğiniz emekler için hepinize teker teker teşekkür ederim...

YARIM KALMIŞ GİBİYİM çünkü "Bu hikayenin sonu daha farklı olabilir miydi?" Sorusunun cevabı kimsede yok...

Herşey için teşekkürler Tremeşeli Holding Dumlupınar Türk Spor Kulübü ailesi

BAHTIKARA’NIN DUMLUPINAR KARNESİ

Evren Bahtıkara yönetiminde Dumlupınar geçtiğimiz sezon tarihindeki en iyi sezonlardan birini yaşamış, Süper Lig’i üçüncü sırada bitirirken Kıbrıs Kupası’nda yarı final oynamıştı.

Bu sezon sekiz haftası geride kalan Süper Lig’de Dumlupınar bir galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyetle 5 puan toplayabildi.