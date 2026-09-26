DND Cyprus ailesi, şampiyon DND Larnaka Gençler Birliği U17 takımımız ile özel bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bu anlamlı buluşmaya DND Cyprus Direktörleri, Larnaka Gençler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, U17 takımımızın teknik heyeti ve değerli sporcuları katıldı.

Sporun birleştirici gücüyle; gençlere yatırım, sürdürülebilir başarı ve güçlü bir gelecek vizyonunun paylaşıldığı gecede, şampiyonluğun mutluluğu hep birlikte yaşandı.

DND Cyprus’un genç sporculara verdiği değer ve Larnaka Gençler Birliği ile kurduğu güçlü iş birliği, sadece bugünün şampiyonluğuna değil, geleceğin şampiyonlarına da yatırım yapıyor.

Gecenin sonunda çekilen hatıra fotoğrafı ise bu özel birlikteliğin güzel bir anısı olarak ölümsüzleştirildi.