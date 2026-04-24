Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Yusuf Atlar, Selim Kaynarca

Yenicami: Süleyman, Halil, Reşit, Tahir, Görkem, Hüseyin, Karan(Mendy), Hasan(Koray), Issa(Muhammet), Asrın, Sangare.

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Emre Kuvvetlişahin, Zihni, Gökcan, Furkan(Orkhan), Mehmet Gürlü, Mert, Nevzat(Emre Mutlu), Hüseyin(Remzi), Ababacar Sarr(Kenan), Şenol(Atay)

Gol: Dk. 39 Mert Sezer(MTG)

Aksa Süper Ligin 28. Haftasının açılış maçında Yenicami ile Mağusa Türk Gücü Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Play-out hattı dışında kalmak isteyen Yenicami ile ligde hiçbir iddiası olmayan Mağusa Türk Gücü arasındaki maçı Turgay Misk yönetti.

İlk devresi oldukça düşük tempoda oynanan maçta takımlar pozisyon üretmekte zorlandılar.

Dk. 37 MTG atağında Yenicami ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin’in şutunda kaleci gole izin vermedi.

Dk. 39 MTG’nin kazandığı kornerde yapılan ortada iyi yükselen Zihni’nin kafa vuruşunda Yenicami defansı topu kale çizgisinden çıkarırken, dönen topa ayak koyan Mert topu ağlara gönderdi. 0 – 1

İlk devre MTG’nin 1 – 0 üstünlüğünde tamamlandı.

Dk. 54 Yenicami atağında MTG ceza sahasına yapılan ortada defanstan seken topla buluşan Hüseyin’in müsait pozisyondaki şutu üstten auta gitti.

Dk. 58 Mağusa Türk Gücü atağında Yenicami ceza alanına yapılan ortada Sarr’ın kafa vuruşunda top yan direkten oyuna döndü.

Dk. 76 Yenicami atağında Sangare’nin pasıyla MTG ceza alanı içinde topla buluşan Asrın önünü boşaltarak şutunu attı ancak top yan direğe çarparak auta gitti.

Dk.90+3 MTG atağında sağ kanatta topla buluşan Kenan’ın ceza Yenicami ceza sahasına ortasında defansın ters vuruşunda kaleci Süleyman topu kale çizgisinde kontrol etti.

Karşılaşma Yenicami 0 – Mağusa Türk Gücü 1 şeklinde tamamlandı. Bu sonuçla MTG puanını 57 yaparak 5. sırada kalırken, Yenicami 31 puanla 11. sırada kaldı.