Türkiye Grand Prix'si, motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'in 2027 takviminde yer alacak.

İstanbul Park, 2005-2011 ve 2020-2021 yıllarından sonra gelecek sene Formula 1'e 10. kez ev sahipliği yapacak.

ERDOĞAN: "BU KARAR, ŞAMPİYONAYA ÇOK BÜYÜK DEĞER KATACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katılarak konuşma yaptı.

"İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık. Özellikle dünyanın salgınla mücadele ettiği, insanların evlere kapandığı bir dönemde Formula 1'e kapılarımızı açarak bu spora verdiğimiz önemi gösterdik. Formula'ya yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum...Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN FORMULA 1 PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye büyük bir başarıya daha imza atıyor. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından Formula 1 yarışları, 2027 yılından itibaren 5 sezon boyunca yeniden ülkemizde yapılacak." ifadelerini kullandı.

F1 PİLOTU TSUNODA'DAN, İSTANBUL'DA GÖSTERİ SÜRÜŞÜ

Öte yandan Formula 1'in Türkiye'de yeniden düzenleneceğinin açıklamasının ardından Japon pilot Yuki Tsunoda, Galataport'tan başlayıp, Dolmabahçe'de biten bir gösteri sürüşü gerçekleştirdi.

YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR

Yarışseverlerin Türkiye Grand Prix'si özlemi, gelecek sene düzenlenecek etapla sona erecek.

Gelecek yıl İstanbul'daki 5,3 kilometrelik pistte yeniden F1 araçlarından motor sesleri yükselecek.

İlk kez 2005'te F1 takvimine dahil olan Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar aralıksız düzenlendi.

Daha sonra pandemi sırasında bazı etapların iptal edilmesiyle tekrar İstanbul'un ev sahipliği yaptığı yarış, 2020'de seyircisiz ve son olarak 2021'de yarı kapasiteyle gerçekleştirildi.