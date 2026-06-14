Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedeflerken, transferlerine de başladı. Doğan Türk Birliği, ülke futbolunun önemli stoperlerinden milli futbolcu Sena Develioğlu’nu kadrosuna kattı. Takım kaptanlığını yaptığı Küçük Kaymaklı’dan bonservisli olarak Doğan Türk Birliği’ne transfer olan 27 yaşındaki Sena Develioğlu, Doğan Türk Birliği’nde de teknik direktör NazımAktunç ile birlikte çalışacak.

TUNÇ BEHRAM’LA YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Doğan Türk Birliği, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürürken, deneyimli golcü Tunç Behram ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezon takımın formasını giyen 36 yaşındaki forvet oyuncusuyla karşılıklı anlaşmaya vararak ayrılık kararı aldı. Yeni sezon planlaması doğrultusunda alınan kararın ardından Tunç Behram, Doğan Türk Birliği kariyerini noktalamış oldu.

Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonda lig ve kupa karşılaşmalarında toplam 7 gol kaydederek takımına skor katkısı sağladı. Özellikle kritik maçlardaki tecrübesi ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken Behram, sezon boyunca hücum hattının önemli isimlerinden biri oldu.